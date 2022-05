Aprovat definitivament el projecte de la Ronda Oest de Carlet

Després de l’informe emés l’11 d’abril pel Servei de Supervisió de Projectes i Coordinació Tècnica, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha anunciat l’aprovació definitiva del projecte de construcció de la Ronda Oest de Carlet. Un projecte començat en els primers anys 2000 que ha hagut d’anar adaptant-se a la viabilitat sense deixar de costat les necessitats de carletines i carletins.

L’objectiu principal que es contempla en la creació d’esta ronda és el desviament del trànsit, sobretot de transport pesat, de la travessia de la CV-50, que actualment creua la ciutat de Carlet. Les actuacions aprofitaran les rotondes d’entrada i eixida de la ciutat en ambdues direccions ja construïdes per la Conselleria i se’n crearan tres mes per donar accés a punts importants com El Cortijo, el Cementeri i un accés directe al Centre de Salut amb la intenció de dotar el poble de diferents punts d’entrada i eixida. Esta ronda comptarà també amb uns carrils per a bicicletes i vianants.

A més, en les reunions que s’han dut a terme entre la Conselleria i l’Ajuntament durant l’elaboració del projecte, es va informar el consistori de les actuacions previstes després de l’aprovació del projecte, que consistien en la seua remissió als departaments encarregats de la contractació així com de les expropiacions. Per tant, queda previst per part de Conselleria per a finals de 2022 la citació del veïnat afectat per a acudir a la signatura de l’acta d’ocupació.

Lola Navarro, alcaldessa de Carlet, ha anunciat aquest dilluns la notícia i ha valorat molt positivament l’aprovació del projecte, ja que ha sigut una reivindicació històrica. L’alcaldessa ha fet referència a la necessitat d’esta ronda per a tractar d’alliberar Carlet del trànsit així com dotar la ciutat dels accessos necessaris per a facilitar, en definitiva, la vida de les carletines i els carletins.

Finalment, s’ha demanat als responsables de la Conselleria la necessitat d’articular mecanismes per a fer un seguiment en detall de com van desenvolupant-se les següents fases i continuar treballant de forma conjunta des de les dues administracions públiques per a coordinar les actuacions amb la màxima congruència possible.