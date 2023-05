Benicàssim distribueix 15.000 metres cúbics d'arena en la zona sud del municipi a l'espera d'una solució a llarg termini de Costes

L'Ajuntament de Benicàssim fa treballs de transvasament de 15.000 metres cúbics d'arena des de zones amb excedent a la platja de l'Heliòpolis, la qual pateix regressió de la seua línia de costa. Des del consistori s'afirma que aquesta és l'única mesura que es pot fer a curt termini a l'espera d'una solució a llarg termini per part de la direcció territorial de Costes.

Així doncs, s'estan portant aquestes setmanes i els equips tècnics de l'ajuntament l'estan distribuint uniformement tota l'arena perquè les sis parts de platja de la zona sud tinguen la mateixa quantitat i qualitat d'arena. Un total de 900 viatges de camió els que s'han dut a terme per a posar a punt les platges de cara a la campanya estival.

Els tècnics de l'ajuntament guarden de manera preventiva una xicoteta part de l'arena de cara arreglar les platges amb immediatesa en cas que hi haja algun temporal al llarg de l'estiu, a més de minorar els escalons que se solen fer prop de la riba.

Tant l'Ajuntament de Benicàssim com l'Associació de Veïns Benicàssim Sud porten temps reivindicant junts millores necessàries en la costa de la zona sud, com és la regeneració del litoral i poder posar una solució a mig llarg-termini per a frenar les conseqüències de la regressió de la costa que pateix la platja de l'Heliòpolis i que necessita el permís obligatori del Servei Provincial de Costas. I és que les aportacions d'arena són les úniques actuacions que autoritza el Ministeri de Transició Ecològica per a fer a les platges, però només és una solució temporal. Quan hi ha nous temporals la costa torna a veure's afectada, amb menys arena.