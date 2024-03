Benidorm aprovarà el Pla Parcial ‘Ensanche Levante’ per a 1.600 habitatges turístics i torres d'un mínim de 20 plantes

El ple de Benidorm aprovarà dimecres que ve, i ja de manera definitiva, la versió final del Pla Parcial ‘Ensanche Levante’, una proposta que ocupa una superfície de 575.371,20 metres quadrats de sòl on es crearan 1.564 habitatges turístics i 780 residencials, amb una vintena d'hotels i tots ells distribuïdes en torres amb una altura mínima de 20 plantes.

Segons l'alcalde de Benidorm, Toni Pérez, “es tracta del sector urbanístic més important del terme municipal quant a superfície dels quals es recullen en el Pla General de 1990” i assegura que aquest pla “seguirà el model de ciutat vertical característic de Benidorm que ha fet de nosaltres un referent en matèria de sostenibilitat”.

Una vegada la proposta siga aprovada els propietaris del sòl podran iniciar els tràmits per a la redacció del projecte d'urbanització i reparcel·lació del sector. L'aprovació plenària procedeix una vegada s'ha notificat a l'Ajuntament la Declaració Ambiental i Territorial Estratègica (DATE) i una vegada s'han emplenat les determinacions i recomanacions contingudes en aquesta, que han donat pas a la versió final del Pla Parcial formulada per l'Agrupació d'Interés Urbanístic (AIU) que promou el seu desenvolupament.

La proposta d'aprovació definitiva que anirà a ple inclou un resum no tècnic de la versió final, les normes urbanístiques que regiran, així com diferents estudis i memòries. Entre ells, un estudi ambiental i estratègic, de demanda de recursos hídrics, d'integració paisatgística, d'inundabilitat, de trànsit i mobilitat sostenible i acústic. També una memòria de viabilitat econòmica, de sostenibilitat econòmica, un informe d'avaluació d'impacte de gènere i un pla de participació pública. Igualment inclou un annex sobre la reserva de sòl dotacional escolar i un altre sobre l'impacte patrimonial arqueològic.

El pla parcial contempla, a més, un parc central de 61.629 metres quadrats, quasi 13.000 metres en jardins i més de 23.000 d'espais lliures per als vianants. El govern municipal apunta que es destinarà un 65% del sòl per a equipaments públics i zones verdes i el 35% per a l'edificació d'habitatges residencials, turístiques i hotels.

L'acord plenari inclou així mateix requerir a la AIU perquè realitze els informes de seguiment dels efectes en el medi ambient i el territori derivats de l'aplicació del pla que verifiquen el compliment de les previsions i objectius del mateix cada dos anys, d'acord amb els indicadors recollits en aquest, i ho eleve a l'òrgan ambiental, acreditant-lo en l'expedient municipal.