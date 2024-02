Bétera projecta una Entitat de Gestió i Modernització (EGM) al seu Parc Empresarial de l'Horta Vella

Bétera projecta crear l'Entitat de Gestió i Modernització (EGM) al Parc Empresarial de l'Horta Vella. La proposta de la regidoria d'Indústria es llança en col·laboració amb l'associació empresarial AEMON.

L'alcaldessa de Bétera, Elia Verdevio, i el regidor d'Indústria, Adrián Cámara, han acompanyat al president del Parc Empresarial de l'Horta Vella, Javier Muñoz i altres membres de la directiva en l'acte de presentació de la EGM d'aquest Parc Empresarial en la seu de la Fundació Laboral de la Construcció.

A la presentació han acudit nombrosos empresaris i empresàries de l'Horta Vella interessats a conéixer aquest projecte que segons ha afirmat l'alcaldessa de Bétera “és la pedra angular per a la implantació d'una cultura de gestió de qualitat al parc empresarial de Bétera”.

Per a això ha assenyalat que és necessari la col·laboració tant d'empreses com de l'administració local per a la qual ha indicat, el regidor d'Indústria, “és important implicar-nos tots i treballar braç a braç perquè siga una realitat i els nostres Parcs Empresarials siguen un espai competitiu i digne per als diversos centenars d'homes i dones que en ells treballen diàriament”. En eixe sentit, s'establirà la col·laboració públic-privada que permeta escometre projectes d'interés en els parcs logístics i empresarials.

A més Bétera persegueix adaptar el Parc Empresarial l'Horta Vella a la classificació d'àrees industrials regulada en la Llei de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

Elia Verdevío assenyala que aquesta acció s'impulsa “perquè els parcs industrials, exerceixen una funció clau a Bétera, sent un pilar essencial en l'economia local, tant en termes d'activitat econòmica, com, sobretot, en nivells de manteniment d'ocupació estable i de qualitat”, ha explicat.

Amb la posada en marxa de la EGM a Bétera s'espera que contribuïsca “a una gestió de qualitat dels Parcs Empresarials ja que ací es concentra el gros de les activitats econòmiques i logístiques del municipi, sent, en conseqüència, generadors d'ocupació i riquesa”.