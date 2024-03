Calp inicia les obres de remodelació de la dessaladora del Barranc Salat per a millorar el seu rendiment

L'empresa mixta Aigües de Calp ha emprés les obres de remodelació de la dessaladora del Barranc Salat. Amb això es pretén millorar l'eficiència hídrica i elèctrica de les instal·lacions i al mateix temps garantir la seua capacitat de producció davant possibles increments de la salinitat de l'aigua.

Les obres tenen un pressupost de 1,5 milions d'euros i està previst que estiguen finalitzades aquest mateix any. L'objectiu de la intervenció és posar al dia aquesta dessaladora amb més de 23 anys d'antiguitat, que compta amb dues plantes: Barranc Salat I i Barranc Salat II. Està previst dur a terme obres de remodelació de la planta Barranc Salat I, construïda l'any 2000 amb una capacitat de 8.000 metres cúbics al dia i d'altra banda, ampliar en un bastidor més la planta del Barranc Salat II, del 2002, que compta amb una capacitat de producció de 3.000 metres cúbics al dia.

“Aquestes actuacions permetran assegurar la producció de la dessaladora del Barranc Salat i per tant, garantir el subministrament d'aigua potable a la població”, ha assenyalat l'alcaldessa Ana Sala, qui ha destacat el paper “fonamental” que representa aquesta instal·lació en la prestació d'aquest servei en èpoques d'elevat consum d'aigua com l'estival. I ha afegit que amb aquestes obres la dessaladora de Calp “tindrà també menys cost energètic i es reduiran les pèrdues d'aigua”.

Les obres de remodelació consistiran en la substitució i millora dels filtres i de les canonades exteriors així com de les bombes d'alta pressió que seran reemplaçades per equips de major potència i eficiència, a més de l'augment de tubs de pressió per a possibilitar el funcionament òptim enfront d'una major conductivitat de l'aigua. També s'instal·larà un nou sistema de bombament de rentada de filtres que permetrà reduir les pèrdues d'aigua, entre altres actuacions.

D'altra banda, es realitzarà l'ampliació de la planta de Barranc Salat II amb un bastidor nou que romandrà en reserva i que entrarà en funcionament en cas d'avaria o de labors de manteniment dels altres bastidors de la planta amb el que garantirà la capacitat de producció de les instal·lacions.