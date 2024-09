La Confederació del Xúquer i la Fundació Limne signen un conveni per a la conservació i restauració del tram baix del riu Túria

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), i la Fundació Limne han signat un conveni de custòdia del territori per a la conservació, restauració, millora i divulgació del patrimoni natural i la biodiversitat en el tram baixdel riu Túria, mitjançant accions de voluntariat, participació i custòdia fluvial. El conveni tindrà una duració de quatre anys i podrà ser prorrogat per un màxim d'altres quatre, sempre amb la conformitat per acord unànime i exprés de totes dues parts.

L'àmbit del conveni està vinculat a aquells treballs desenvolupats dins del projecte de restauració que l'Organisme execute en el tram sota del riu Túria, amb l'objectiu de donar compliment parcial a una de les mesures incloses en el Pla Hidrològic del Xúquer 2022-2027, la Restauració integral del Baix Túria, des de l'embassament de Loriguilla fins a la seua desembocadura.

El conveni contempla diferents actuacions relacionades amb la conservació i millora del bosc de ribera, i té com a objectius principals la sensibilització ciutadana sobre la importància de conservar i millorar els ecosistemes fluvials, el foment de la implicació i la participació de la població local en la cura del riu, així com l'establiment d'altres convenis de custòdia fluvial amb les administracions locals dels municipis del Parc Natural del Túria que compten amb trams urbans del curs fluvial.

D'igual forma, l'acord també contempla el suport de la Fundació Limne en les actuacions de restauració posades en marxa per part de la Confederació, quant al manteniment posterior i la consolidació d'aquestes.

Després de la signatura, el president, Miguel Polo, s'ha mostrat molt satisfet amb aquest acord “que ve a formalitzar l'estreta col·laboració que ja duem a terme amb Fundació Limne des de fa anys”.

Polo ha volgut remarcar la importància que el conveni “permeta ampliar l'estupend treball en matèria de divulgació i educació ambiental que realitza Limne en el riu Túria”.

Dues activitats troncals: manteniment i divulgació

Per a aconseguir la consecució dels objectius indicats, el conveni compta amb un programa d'activitats que es vertebra en dues línies principals: treballs de manteniment de les actuacions de restauració fluvial i un paquet d'activitats de divulgació, sensibilització i participació.

“Per a Fundació Limne, treballar conjuntament amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ens facilita focalitzar el nostre treball en la conca del Túria, on portem des de fa anys realitzant actuacions de restauració i conservació al costat de la ciutadania”, ha assenyalat la Directora-Gerent de Limne, Sales Tomás.

Els treballs de manteniment consistiran en l'eliminació de rebrots d'espècies exòtiques invasores, especialment de Arundo donax o canya comuna, durant la fase de permanència del geotèxtil. Aquestes lones cobreixen les restes de les canyes que han sigut esbrossades i triturades anteriorment, amb l'objectiu d'esgotar el rizoma i evitar la proliferació d'aquesta espècie invasora. El geotèxtil romandrà en el terreny durant almenys 18 mesos i les labors de manteniment seran clau per a acabar amb les canyes. Transcorregut aquest temps, es procedirà a retirar el geotèxtil i, després de l'adequació del terreny, s'aniran realitzant de manera periòdica plantacions d'espècies autòctones de ribera, uns treballs que també estan contemplades en el conveni.

Respecte a la divulgació, sensibilització i participació, està previst el disseny de cartelleria i d'una campanya de difusió a nivell local amb informació sobre els treballs de restauració que s'estan realitzant en el tram sota del riu Túria. També es realitzaran activitats, dirigides tant a escolars com la ciutadania en general, en les quals s'efectuaran treballs de restauració amb utilització d'espècies de ribera autòctones.

D'aquesta manera, s'organitzaran tallers educatius en escoles i instituts sobre la qualitat de les masses d'aigua superficial atenent indicadors fisicoquímics, biològics i hidromorfológicos i sobre el bosc de ribera, tant en els propis centres educatius com en el Centre d'Interpretació de la Naturalesa de Quart de Poblet, seu de la fundació Limne.

Per a la ciutadania en general, es realitzaran jornades de participació durant els caps de setmana en les quals s'efectuarà una ruta interpretativa per a divulgar el projecte de Restauració Integral del Baix Túria, així com un taller d'anàlisi de l'estat de l'ecosistema fluvial. Finalment, com a activitat dirigida a l'administració local, es promourà l'establiment d'altres convenis de custòdia fluvial entre els ajuntaments i la Fundació Limne, que s'encarregarà d'implicar, secundar i assessorar els consistoris d'aquells municipis en el territori dels quals es duguen a terme treballs de restauració fluvial.