El Consell impulsa un centre d'interpretació Turística a Cortes de Pallás

El Consell ha autoritzat la subscripció d'un conveni de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i l'Ajuntament de Cortes de Pallás per al condicionament d'un centre d'interpretació turística en el municipi en 2020.

A través d'aquest acord, Turisme destinarà 30.000 euros per a condicionar l'antic safareig en el nucli urbà com a centre d'interpretació turística i porta de l'horta del municipi.

Les actuacions previstes estan dirigides a posar en valor l'horta i, en particular, el centre d'interpretació-safareig, i per a això s'actuarà en tres àrees diferenciades.

En concret, a l'interior del safareig es condicionarà un espai per a projectar de manera contínua un audiovisual sobre el regadiu històric; a més de la realització d'una maqueta en tres dimensions que reproduirà l'espai geogràfic d'aquest paisatge de regadiu; la instal·lació de cartells verticals amb temàtiques de regadiu; i el condicionament general de l'espai on l'Ajuntament de Cortes de Pallás aportarà el personal tècnic.

En l'exterior del safareig es col·locarà una nova senyalització que permeta identificar aquest lloc com el punt zero, el lloc d'inici dels itineraris turístics per l'horta.

A més, s'impulsaran recorreguts externs amb panells explicatius que facilitaran informació detallada en funció del sector de l'horta o dels elements hidràulics que corresponguen.