El Consell invertirà 2,7 milions en la reconstrucció del pont de la CV-95 sobre la Rambla del Quiles a San Miguel de Salinas

El Consell ha ratificat la declaració d’emergència de les obres per a la reconstrucció del pont de la CV-95 sobre la Rambla de lo Quiles a San Miguel de Salinas per un import de 2.689.301 euros.

Durant les inspeccions visuals i les labors de manteniment dutes a terme pels equips de vigilància de carreteres de la Generalitat s’ha detectat una deterioració del pont, amb enfonsaments del ferm, soscavació de pilars i deterioracions en la volta, entre altres aspectes.

Per tant, la Conselleria de Medi Ambient Aigua, Infraestructures i Territori considera una alternativa millor construir una infraestructura nova amb caràcter d’emergència, en lloc de reparar-la.

Les obres permetran reposar el pas pel pont de la CV-95 per a garantir l’accés a esta infraestructura en condicions de seguretat.

Davant d’esta situació, la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori n'ha acordat la declaració d’emergència per a escometre com més prompte millor l’execució de les obres en el mínim termini possible.