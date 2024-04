Conselleria amplia el nombre de municipis amb cultius emparats per la DO Xufa de València

La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha aprovat l'ampliació del nombre de municipis amb cultius emparats pel Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida (CRDO) Xufa de València.

En concret, s'incorporen un total de cinc localitats limítrofes amb la zona actualment emparada: Rafelbunyol, Sagunt, la Pobla de Farnals, el Puig de Santa Maria i Massamagrell. Aquests municipis tenen el mateix vincle al cultiu de la xufa que els municipis confrontants ja emparats pel CRDO Xufa de València.

Segons el plec de condicions de la DO Xufa de València, la qualitat de les xufes produïdes en els municipis que es volen adherir a la zona protegida és similar a les de la xufa cultivada en la zona ja inclosa. Això es deu al fet que les condicions edafoclimáticas d'aquests municipis i els de la zona emparada són similars, per la qual cosa es considera que són zones aptes per al cultiu de la xufa.

La zona de producció de les xufes acollida a la DO està situada en l'horta de València, amb una extensió aproximada de 542 hectàrees.

Comprén els termes municipals d'Aldaia, Albalat dels Sorells, Alboraia, Albuixec, Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Emperador, Foios, Godella, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Montcada, Museros, Nàquera, Paterna, la Pobla de Farnals, Puçol, el Puig de Santa María, Rafelbunyol, Rocafort, Sagunt, Tavernes Blanques, València i Vinalesa, tots de la província de València.

La producció aproximada és d'uns 5,3 milions de quilos de xufa seca, dels quals un 90% estan emparats per la DO.