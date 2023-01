La Conselleria incrementa un 33% la subvenció de 2023 per a la regeneració de la zona inundable de Cantereria d’Ontinyent

El Consell de la Generalitat Valenciana ha aprovat aquest divendres un augment del 33% de la subvenció prevista en 2023 per a la Regeneració Arquitectònica de la zona de la Cantereria d’Ontinyent. La xifra passa així de 600.000 a 800.000 euros, fons que permeten fer front a l’increment de preus als materials i els costos d’obra registrat al sector de la construcció, i que fan que la subvenció autonòmica global passe de 1’8 a 2 milions d’euros dins d’aquesta actuació de regeneració urbana i mediambiental.

L’alcalde de la ciutat, Jorge Rodríguez, ha agraït “la sensibilitat i el suport del vicepresident segon i Conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, amb una dotació que permet seguir avançant en l’impuls a un projecte del calat d’aquest, que va a suposar una inversió global de 4 milions d’euros i que està sent posada com a exemple d’acció local front al canvi climàtic”. Cal recordar que tant el propi Conseller es va manifestar en aquest sentit, i que la Ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic Teresa Ribera va qualificar públicament l’acció de “valenta”.

Des del Govern d’Ontinyent s’ha avançat que durant el primer trimestre de l’any van a tenir lloc avanços significatius des de diverses vessants que afecten a aquesta actuació. Estes inclouran la finalització de la primera fase de les obres de demolició de les vivendes de la part baixa de la Cantereria; l’execució de les obres que s’estan duent a terme en el talús que mantindrà segur i estable el marge esquerre del riu; la licitació de la segona fase de les demolicions de les vivendes; i l’inici de l’execució a la part confrontant de la Cantereria del l’actuació prevista pel Ministeri de Medi Ambient, que inclourà la creació d’una passarel·la per vianants inundable sobre el riu, i que serà executada per l’empresa pública Tragsa. La modificació del PGOU que es requeria ja esta feta i en vigor, i l’expropiació dels 8 immobles que restaven per adquirir de cara a la segona fase de demolicions (la majoria d’entitats financeres que no han facilitat la compra-venda) es materialitzarà el dia 23 de gener.

Cal recordar que a més de les aportacions de la Generalitat i del Govern d’Espanya, el projecte de la cantereria també compta amb aportacions procedents dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) a través de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat Edusi.Des de l’Ajuntament s’avançava que “volem que les diferents accions d’un projecte tan polièdric com aquest es vagen executant a l’uníson, per tal de seguir avançant cap a eixe nou disseny de l’entorn del riu Clariano que ens permetrà recuperar per al gaudi de les persones un espai que havia estat ocupat per vivendes en situació irregular”, concloïen.