El Consorci del Millars reclama al nou Consell implicació i aportació econòmica a aquest Paisatge Protegit

La Junta de Govern del Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars ha aprovat el pressupost per a 2024, que ascendirà novament a 270.000 euros per a fer front a les despeses del personal administratiu i tècnic així com el servei de vigilància i manteniment del paratge.

Els comptes del pròxim any es nodriran, com fins ara, de les aportacions dels tres ajuntaments que integren el Consorci i la Diputació de Castelló. Així, els consistoris de Vila-real, Borriana i Almassora hi aporten 60.000 euros, respectivament, mentre que la institució provincial hi destina 90.000 euros. Unes quantitats que, segons el president del Consorci i alcalde de Vila-real, José Benlloch, “cobreixen únicament les necessitats bàsiques per a la protecció i manteniment del paisatge, per la qual cosa necessitem incrementar els nostres ingressos”. En aquest sentit, com ja va fer en la sessió constitutiva de la Junta de Govern en l'inici d'aquesta legislatura, Benlloch ha tornat a reivindicar la necessitat que “la Conselleria de Medi Ambient s'implique en la gestió del paratge amb una aportació econòmica”.

Cal assenyalar que la Conselleria de Medi Ambient compta amb un representant en la Junta del Consorci que fins ara ha estat sempre el director territorial de Medi Ambient. No obstant això, avui dia, la Generalitat no està representada en el Consorci del Millars ja que el govern autonòmic encara no ha designat la persona que ocuparà el càrrec de director territorial.

Benlloch ha volgut “respectar un mínim temps comprensible perquè la consellera de l'àrea, la castellonenca Salomé Pradas, prenguera possessió i tinguera coneixement de totes les àrees que són de la seua competència així com perquè poguera conformar els seus equips”. No obstant això, el president del Consorci lamenta que “avui dia hem hagut d'aprovar el pressupost per a l'any vinent sense tenir designat cap representant de la Conselleria”.

Per aquest motiu, una vegada aprovat el pressupost de la Generalitat Valenciana, Benlloch ha anunciat que “convidaré la consellera a la pròxima reunió del consorci, que se celebrarà al gener, per a explicar-li tot el treball realitzat i la importància d'aquest organisme, així com per a demanar-li una major implicació del Govern Valencià que ja hem reclamat des de fa anys sense èxit”.

D'altra banda, la Junta de Govern del Consorci del Millars també ha adjudicat el contracte de manteniment i vigilància del paratge a l'empresa Facsa per import de 172.231 euros anuals, amb una durada prevista d'un any, prorrogable fins a quatre anys.

El president del Consorci explica que aquest contracte “no respon a les necessitats actuals per a la prestació d'un bon servei i és imprescindible millorar-lo”. Malgrat això, Benlloch admet que “en les actuals circumstàncies, resulta impossible aquesta millora si no incrementem els ingressos de l'organisme, cosa que hauria d'anar de la mà de l'aportació necessària de la Conselleria de Medi Ambient per a la despesa del dia a dia”. D'aquesta manera, una vegada garantit el pressupost per al manteniment a través de les aportacions de les administracions que formen part del Consorci, els fons europeus que l'entitat també aspira a aconseguir es dedicarien a actuacions puntuals de millora.