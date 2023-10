Denuncien l'aparició d'un abocador il·legal al Parc Natural del Fondo a Elx

Enderrocs d'obra, residus electrònics, plàstics, rodes o grans voluminosos són alguns dels materials que s'han acumulat en un abocador il·legal que ha aparegut al costat del Parc Natural del Fondo, a Elx. Així ho ha denunciat Acció Ecologista-Agró que la setmana passada va presentar un escrit a l'Ajuntament de la ciutat alacantina per a advertir d'este punt contaminant en la part adjacent a la CV-861, al costat de l'aiguamoll.

Els ecologistes han demanat així a les autoritats competents que actuen “per a posar fi a estos comportaments incívics i evitar que es tornen a produir en un futur”.

“La situació que s'està vivint al Parc Natural del Fondo, en el terme municipal d'Elx, és una vergonya que desgraciadament es repeteix al llarg dels espais naturals del nostre territori, com a conseqüència directa de la inacció de l'administració davant la problemàtica dels residus i com no, de la falta de consciència social sobre la necessitat de reduir la generació de deixalles i de gestionar-los correctament” asseguren portaveus de l'entitat ecologista.

En el cas concret d'esta zona humida, que compta amb diverses figures de protecció, l'abocament il·legal s'ha produït a l'altura dels quilòmetres 6 i 7 de la CV-861. Els residus que s'estan acumulant en els marges de la carretera són molts i variats. Abunden tota classe de plàstics, pneumàtics, grans voluminosos i restes d'obra.

Però el que més crida l'atenció i el que més preocupació suscita entre els conservacionistes és la presència de diversos residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE), com a frigorífics, atesos els possibles impactes mediambientals i de salut pública derivats d'alguns dels seus components de fàbrica.

“No podem permetre que en este aiguamoll Ramsar, que comprén diferents llacunes, zones de cultiu i en el qual habiten nombroses espècies catalogades en perill d'extinció, com és el cas del sarcet marbrenc, l'ànec més amenaçat de tota Europa, es desencadenen processos de contaminació de les seues aigües o dels seus sòls. Per això hem contactat amb l'Ajuntament d'Elx, per a informar de la situació que té lloc dins del parc natural del Fondo i exigir, en conseqüència, la neteja i clausura d'este punt negre” asseguren.

Des d'Acció Ecologista-Agró insisteixen que esta intervenció de les autoritats competents ha de ser immediata a fi d'evitar que l'abocador prolifere i que es materialitzen efectes adversos sobre els ecosistemes i la biodiversitat de la zona. No obstant això, posen l'accent en la necessitat de desplegar, paral·lelament actuacions informatives i de sensibilització a l'entorn del parc i els municipis pels quals s'estén, amb la condició d'aconseguir l'erradicació d'estes conductes perilloses i promoure un major activisme en la ciutadania. Ja que, recorden, “la participació de veïnes i veïns, com ha succeït en esta i altres ocasions, resulta imprescindible perquè estes imprudències, que van en contra de la legislació ambiental, siguen detectades i denunciades al més prompte possible”.