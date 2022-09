Descobreixen a Altea una antiga vila romana de l'època imperial

Un grup d'arqueòlegs de la Universitat d'Alacant han trobat un jaciment romà en la partida de Sogai d'Altea. Els arqueòlegs responsables van iniciar el projecte amb la idea de trobar una explotació agrària durant el món antic en les planes fluvials. No obstant això, es tracta d'una vila romana de grans dimensions de l'alta societat de l'època datada entre els segles I-II D.C.

Els directors de la intervenció, el Dr. Juan Francisco Álvarez Tortosa, Alejandro Jesús Pérez Prefasi; arqueòleg alteà, Jaume Martínez; director científic, Jaime Molina catedràtic de la Universitat d'Alacant, han arribat a la conclusió que era una vila romana per l'organització i material del jaciment.

L'alcalde d'Altea, Jaume Llinares, durant una visita institucional a l'excavació va assenyalar: “s'han confirmat que les restes són de la primera etapa de l'època romana, aproximadament del segle I o II D. C. Des de l'Ajuntament hem donat suport als treballs d'intervenció arqueològica amb un conveni amb la Universitat d'Alacant. L'excavació ha sigut un èxit pel descobriment i es mereix més campanyes d'excavacions per a saber el nostre passat i història, posem en valor el nostre patrimoni amb aquesta intervenció arqueològica i vull agrair el treball als directors de la intervenció, als voluntaris i als amos dels bancals”.

L'arqueòleg i catedràtic de la Universitat d'Alacant, Jaume Molina, explicava les fases del projecte: “el meu company Alejandro Perez i jo véiem en Sogai una gran quantitat de ceràmiques en superfícies, i amb la col·laboració de l'Ajuntament decidim fer prospeccions amb georradar, aquestes prospeccions donaven evidència que hi havia murs, així que, excavem i hem trobat murs, restes de sostres columnes i banys. Per tant, per la seua organització i material tenim l'evidència que és una vila romana”.

L'arqueòleg alteà, Alejandro Pérez Prefasi, autor d'investigacions de jaciments del municipi d'Altea: “tenim l'oportunitat de conéixer com vivien i aprofiten els recursos naturals en l'antiguitat, hem d'investigar encara més, per a saber per què estaven en aquest lloc, aquests primers resultats són molt esperançadors i ens diran la importància que tenia Altea en l'època”.

Els treballs d'intervenció tenen duració aproximada d'un mes i són realitzats per investigadors i estudiants de la Universitat d'Alacant, així com voluntaris i col·laboradors, els treballs d'intervenció arqueològics són molt complexos, ja que, els

bancals estan abandonats i els arqueòlegs han hagut d'excavar entre dos i tres metres de superfície de terra molt dura. Aquest jaciment comporta de gran importància per a l'estudi de l'evolució històrica i cultural a la Marina Baixa, ja que, es tracta d'època romana, una vila de grans dimensions, amb un pati de treball i amb estructures tremares.

Aquesta acció s'emmarca dins del conveni de col·laboració que han signat les Regidories d'Urbanisme i Cultura amb la Universitat d'Alacant. El Consistori ha aportat 8.000 euros per a dur a terme aquest projecte anomenat ‘Explotació de l'espai agrari rural en el món antic al voltant del riu Algar’.

El primer edil, Jaume Llinares, ha conclòs: “des del consistori es realitzaran accions per a adquirir els terrenys, i que aquests siguen municipals per a continuar treballant en aquestes excavacions i continuar investigant per a saber el paper d'Altea en l'època romana, a més, d'entendre el nostre present i conéixer el nostre passat”.