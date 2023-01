Detingudes 29 persones pel robatori de més de 64.000 quilos de garrofa a la Plana Alta i l'Alcalatén

La Guàrdia Civil ha detingut, durant la campanya de la recollida de la garrofa de l'últim trimestre de 2022, a un total de 29 persones com a suposats autors de 26 delictes de furt de més de 64.000 quilos de garrofes sostretes en les poblacions de Cabanes, Coves de Vinromà, Serra d'en Galceran, les Useres , Vilafamés i Borriol, pertanyents a les comarques de la Plana Alta i l'Alcalatén.

Amb motiu de l'operació denominada 'Cabàs' contra els furts en el camp, es va intensificar els serveis i vigilàncies del camp, controlant exhaustivament la traçabilitat agrària del producte així com el control de les finques agràries de l'interior de la província, on es va poder sorprendre de manera 'in fraganti' a diversos autors de la localitat d'Amposta (Tarragona), i a través de les diferents gestions policials s'han esclarit 15 delictes de furt.

S'han recuperat 36.000 quilos de garrofa que han sigut entregades als seus legítims propietaris.

Entre les investigacions es va destapar un entramat que consistia en la contractació de persones de nacionalitat estrangera que utilitzant l'engany els portaven a treballar a finques de garroferes, manifestant-los aquests que eren propietat de l'empresari.

Després de deixar-los en els camps esperaven que acabaren de recol·lectar, tornaven al lloc a buscar-los i a procedir a la càrrega del producte, fins que aquestes persones van ser sorpreses pels guàrdies civils i una vegada van comprovar la titularitat del camp aquest no pertanyia a la persona que els va contractar.

Als treballadors els portaven enganyats a cometre l'il·lícit penal i si eren descoberts els deixaven abandonats en el camp, sense donar-los cap tipus de contracte ni documentació per a dificultar l'acció policial, per la qual cosa l'Equip Roca ha procedit a la detenció d'aquestes persones per set delictes de furt i un delicte contra el dret dels treballadors.

Les diligències instruïdes han sigut entregades en els Jutjats de Castelló. L'actuació ha sigut efectuada per l'Equip Roca de la Guàrdia Civil de Castelló i el lloc de la Guàrdia Civil de Cabanes.