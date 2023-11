La Diputació d'Alacant obri una nova senda d'accés al jaciment del neolític de la Cova de l’Or a Beniarrés

La Diputació d'Alacant ha obert una nova senda d'accés al jaciment de la Cova de L’Or a Beniarrés i projecta l'ampliació de l'actual recorregut visitable de l'interior de l'enclavament arqueològic, considerat com un dels referents més emblemàtics del Neolític en la Comunitat Valenciana.

Acompanyats per l'alcalde de la localitat, Francisco Sellés, els diputats d'Arquitectura, Carmen Sellés, i de Cultura, Juan de Dios Navarro, han visitat aquest matí l'interior de la cova i han anunciat la pròxima actuació prevista per a musealizar la ‘Sala de les Columnes’. D'aquesta manera, s'ampliarà l'itinerari visitable fins a 32 metres més i s'oferirà al públic major contingut informatiu. La jornada ha comptat amb l'assistència, a més, del director gerent del MARQ, Josep Albert Cortés, el director del MUBAG, Jorge Soler, i el director de l'Àrea d'Arquitectura, Rafael Pérez.

Juan de Dios Navarro ha explicat que La Cova s'integra en la xarxa de gestió de jaciments i monuments de la Fundació CV MARQ, “que converteix la posada en valor del nostre patrimoni en un potent agent de desenvolupament local en la lluita pel despoblament i en la generació de noves sinergies en l'àmbit rural”.

Per part seua, Sellés ha assenyalat la importància del treball cooperatiu d'adequació i investigació i ha valorat “la implicació de les diferents entitats per a dur a terme les actuacions que fa dos anys van permetre l'obertura al públic de la Cova de L’Or”. Les visites -gestionades des del MARQ en col·laboració amb l'Ajuntament de Beniarrés-, plantegen un recorregut d'interés cultural i paisatgístic que s'inicia en el Centre d'Interpretació, situat en el nucli urbà del municipi.

El jaciment, referent del neolític de la façana mediterrània de la Península Ibèrica emmarcat a l'entorn de gran valor mediambiental de la serra del Benicadell, ha rebut fins al moment la visita de més de dues mil persones. L'accés tant al Centre d'Interpretació com a la Cova de l’Or se circumscriu a aquestes visites promogudes per la Fundació C.V. MARQ amb l'objectiu de preservar el valor del llegat històric de l'enclavament convertit en Museu de Lloc. No s'autoritza la visita lliure, sense la prèvia concertació, i l'aforament màxim és de 15 persones per passada.

Des del Centre d'Interpretació dona inici la visita guiada amb un recorregut pel museu i la projecció d'un vídeo per a contextualitzar l'espai i el seu entorn. Des d'allí, l'itinerari prossegueix en vehicle -inclòs en el servei oferit- fins a l'inici de la sendera que condueix al jaciment. Després d'un xicotet recorregut a peu, i seguint les normes dels guies, s'accedeix a l'interior de la Cova.