La Diputació de València equipara per primera vegada les ajudes a les comparses de Moros i Cristians amb les Falles

Les comparses i ‘filaes’ de moros i cristians de les comarques valencianes poden sol·licitar ja a la Diputació de València la subvenció de 500 euros que la institució provincial concedix per a equiparar la festa amb la de les Falles. Així ho ha anunciat este dimecres la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, que ha destacat que més enllà de l'ajuda econòmica, “la Diputació vol reconéixer una de les grans tradicions dels nostres pobles i ciutats i contribuir a la seua difusió tant nacional com internacional”.

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) va publicar este dimarts la convocatòria perquè les entitats constituïdes abans de gener de 2024, amb seu en qualsevol municipi valencià i l'activitat principal de les quals siga la participació en les festes de Moros i Cristians puga presentar la seua sol·licitud a la Diputació que presidix Vicent Mompó. El termini de presentació és d'un mes a partir de la publicació en el BOP, el text complet de les bases pot consultar-se en https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/convocatoria/783421 i la petició es realitzarà de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Diputació i la carpeta Tràmits-Presidència.

La convocatòria s'obri amb un pressupost inicial de 200.000 euros que pot ampliar-se a 300.000 euros en el present exercici en funció de la demanda. “L'aportació econòmica sempre és important perquè les comparses puguen organitzar activitats vinculades a la festa, com succeïx amb l'ajuda que esta institució ha donat tradicionalment a les Falles”, apunta Enguix, qui considera que el més important “és que finalment la Diputació concedirà el mateix tractament a les dos principals festes de la província, després de diversos intents polítics que han quedat en una declaració d'intencions”.

En la mateixa línia s'expressa el president Mompó, disposat a “reforçar les ajudes de la Diputació als col·lectius festers que treballen per a mantindre vives les nostres tradicions dins i fora de la província”. “Ja vam dir que defensaríem les nostres senyes d'identitat, i tant les Falles com els Moros i Cristians són part essencial de la cultura i les festes que ens definixen com a poble”.

Reivindicació històrica

La presidenta de la Unió Nacional d'Entitats Festeres de Moros i Cristians (UNDEF), Pepa Prats, qualifica com a “espectacular” l’ajuda de la Diputació i desitja que “puga mantindre's tots els anys, perquè esta festa és molt familiar i el treball de tot un any i el cost que té acaba eixint principalment de la butxaca de les famílies i persones que participen i fan possible la celebració dels Moros i Cristians”.

La presidenta de la UNDEF destaca la gran acceptació que ha tingut l'anunci de la Diputació entre el col·lectiu fester. “Hem enviat la informació a les federacions i juntes dels 50 municipis valencians on tenim comparses associades perquè puguen presentar la sol·licitud; ara és cada comparsa la que ha de completar el procés”, explica Prats.

Per part seua, el president de la Societat de Festers Santíssim Crist de l’Agonia d’Ontinyent, Vicent Pla, assenyala que estes ajudes “són la resposta a la reivindicació històrica de la festa de Moros i Cristians d'equiparar-se a les Falles”. La capital de la Vall d'Albaida compta amb 24 comparses, 12 de moros i altres tantes de cristians. “Els hem passat les bases i estan totes al punt del que han de fer per a rebre l'ajuda, que totes coincidixen que contribuirà a millorar els espectacles que cada any es preparen ex profeso per a la festa”.