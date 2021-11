La Diputació de València subvenciona l’autoconsum energètic en edificis municipals de 82 pobles

L’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València subvenciona, a través de l’estratègia Reacciona, l’autoconsum energètic en edificis i equipaments municipals amb una dotació total d’un milió i mig d’euros. Les ajudes són per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques connectades o aïllades de la xarxa, sense acumulació o amb bateries.

Com explica la vicepresidenta de la Diputació i responsable de l’àrea de Medi Ambient, Maria Josep Amigó, “apostem per un model energètic més autosuficient, net i local. El primer pas és estalviar i una vegada hem reduït el consum als edificis municipals, substituir les energies fòssils per energies renovables als sostres o als terrats d’estos equipaments”.

En la baremació d’esta subvenció es puntua, entre altres coses, si l’Ajuntament oferix a la ciutadania bonificacions fiscals de l’IBI i de l’ICIO per la instal·lació de plaques solars. “És a dir, a més de promoure les renovables estem beneficiant directament a la ciutadania i afavorim que la gent siga protagonista en la transició energètica”, ha destacat Amigó.

Per comarques, els 84 municipis que rebran subvenció són Llanera de Ranes, l’Alcúdia de Crespins, Vallés, Cerdà, la Font de la Figuera, Canals, Novetlé i Moixent, a la Costera; Carrícola, Otos, Albaida, Benigànim, Ràfol de Salem, Montaverner, l’Olleria, Salem, Bellús, Atzeneta d’Albaida, la Pobla del Duc, Castelló de Rugat i Aielo de Malferit a la Vall d’Albaida; Enguera i Bicorp a la Canal de Navarrés; Guadassuar, Sellent, Sumacàrcer, Senyera, Manuel, Gavarda, Real, Sant Joanet i la Barraca d’Aigües Vives a la Ribera Alta i Polinyà de Xúquer, Sollana, Fortaleny, Riola i Corbera a la Ribera Baixa.

A més, tenim a Barx, Ròtova, Potries, Guardamar de la Safor, la Font d’en Carròs, Beniarjó, Simat de la Valldigna, Almiserà, Alfauir, Beniflà, Llocnou de Sant Jeroni, Palmera, Rafelcofer, Palma de Gandia, Daimús, Vilallonga i Xeraco a la Safor; Albalat dels Sorells, Paiporta, Massalfassar, Puçol, Beniparrell, Foios, Mislata, Sedaví, Alfara del Patriarca, Meliana i Picanya a l’Horta Nord i l’Horta Sud; Riba-roja, Bétera, la Pobla de Vallbona, Olocau, Serra i Vilamarxant al Camp de Túria; Alpuente, Gestalgar, Villar del Arzobispo, Andilla i Sot de Chera a la Serranía; Requena, Fuenterrobles i Chera a la comarca Requena-Utiel; Algímia d’Alfara i Canet al Camp de Morvedre; Godelleta a l’Hoya de Buñol; Vallanca al Rincón de Ademuz i Ayora a la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes.

En esta segona edició s’han adjudicat 1.453.200 euros per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques sense bateries (modalitat A); i 46.800 per a la modalitat B, és a dir, per a la instal·lació de plaques amb acumulació.