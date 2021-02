Dissolta una reunió de 80 joves sense mascaretes ni distàncies a un lloc de difícil accés entre Canals i l'Olleria

Una reunió de 80 joves de diverses localitats de la Costera i de la Vall d'Albaida va haver de ser dissolta dissabte a la vesprada per la Guàrdia Civil i les policies locals dels municipis de Canals i l'Olleria. En la trobada, que es va celebrar a l'antic port de l'Olleria a un lloc de difícil accés entre els termes municipals dels dos municipis, els participants no respectaven ni les mesures de distanciament social ni l'ús de les mascaretes, segons fonts policials.

Els dos cossos de policia local de Canals i l'Olleria, juntament amb la Guàrdia Civil, es van traslladar cap a eixa zona tallant els accessos pels dos termes municipals i aconseguint identificar a tots els ciutadans que allí hi eren. Es tractava de joves que acudien amb ciclomotors i turismes per a passar la vesprada, tots ells procedien de diversos municipis de la zona com Ontinyent, Alfarrasí, Aielo de Malferit, Canals, l'Olleria o Agullent, entre d'altres.

La policia local de l'Olleria, davant d'aquest capítol, ha reforçat la presència policial en la zona de muntanya per a evitar aquest tipus de reunions i a més han incorporat a la vigilància el Dron policial per al control de disseminats.