Els alcaldes del Departament de Manises que reclamen la reversió pública es reuneixen amb el Comité d'Empresa

La Xarxa d’Alcaldies ha celebrat a l'Ajuntament de Quart de Poblet una nova reunió a la qual ha convidat als representants del Comité d'Empresa del Departament de Salut de Manises. Els alcaldes i alcaldesses han volgut conéixer de primera mà la situació que estan vivint els professionals, quan falten tan sols set mesos perquè finalitze el contracte.

La intenció de la Xarxa és poder traslladar al conseller de Sanitat, Marcià Gómez, en la reunió a la qual els ha convocat dilluns que ve, 23 d'octubre, una imatge d'unitat de la ciutadania, dels professionals i dels seus dirigents a favor de la continuïtat del procés de recuperació de la gestió pública del departament.

L'alcalde de Manises, Javier Mansilla, ha recordat que “la Xarxa d’Alcaldies està oberta i tots els alcaldes i alcaldesses del Departament de Salut que vulguen sumar-se, poden fer-lo en qualsevol moment. És més, convidarem a totes i a tots a participar en la trobada de la setmana vinent amb el conseller”.

Per part seua, l'alcaldessa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha destacat que la Xarxa ha decidit ampliar amb els seus homòlegs de la Marina Alta el front comú a favor de la recuperació de la gestió pública de la Sanitat. “A hores d'ara no ens podem creure que el conseller no sàpia què pensa fer respecte als dos processos de reversió que hi ha en marxa en els Departaments de Salut de Dénia i Manises. Pensem que seguirà la mateixa línia en tots dos casos, per este motiu li hem proposat a la Xarxa d’Alcaldesses i Alcaldes de la Marina Alta la celebració d'una trobada per a intercanviar informació i ampliar el front comú que tots dos departaments tenim obert”.

La Xarxa d’Alcaldies convidarà a participar en la pròxima reunió als membres de la Plataforma per la Sanitat Pública.