Els municipis de l'Horta Sud es manifesten per a exigir el soterrament de les vies a Alfafar, Sedaví i Benetússer

Els municipis que formen part de la Mancomunitat de l'Horta Sud van acordar en l'última sessió plenària de l'entitat comarcal “conjuminar esforços per a reivindicar el soterrament del traçat ferroviari d'Adif” al seu pas pels municipis d'Alfafar, Sedaví i Benetússer donant suport d'aquesta manera la iniciativa de l'ajuntament d'Alfafar.

Així mateix, les 20 alcaldies han signat un tractat i s'han compromés a promoure la recollida de signatures des dels seus ajuntaments.

Aquesta petició reclama que s'incloga a l'Horta Sud en el soterrament de la xarxa ferroviària de la capital perquè, entre altres motius, el passe a nivell d'Alfafar és un “dels més perillosos de tota Espanya”, tal com expliquen.

De fet, el passat 29 de juny un home va perdre la vida quan travessava les vies i arran d'aquest accident més d'un centenar de persones es van reunir en el lloc del succés per a demanar el soterrament de les vies una vegada més.

A més, les vies divideixen els termes municipals d'Alfafar, Sedaví i Benetússer afectant més de 50.000 persones. Pel que José Cabanes, president de la Mancomunitat Horta Sud, ha al·legat que les vies “separen des de fa massa temps els nostres pobles i a més suposen un important perill per a la vida de les persones”.

Des de la Mancomunitat es va proposar als consistoris donar suport a la iniciativa presentada durant el ple per l'alcalde d'Alfafar Juan Ramón Adsuara, considerant necessari el soterrament per a, com va apuntar el seu president José Francisco Cabanes, poder “crear un corredor verd sobre les vies que connecte tots els municipis de manera sostenible”.

Després de l'acord aconseguit, els municipis de la comarca de l'Horta Sud posaran a la disposició dels seus veïns i veïnes fulles de recollida de signatures en les seues instal·lacions municipals per a buscar la màxima adhesió possible a la iniciativa.