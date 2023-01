Els patinets estan involucrats en pràcticament el 20% dels accidents amb lesions a Sagunt

Els vehicles de mobilitat personal (patinets) es van trobar involucrats en pràcticament el 20% dels accidents amb lesions de les persones implicades a Sagunt durant l’any 2022. Així ho ha explicat la regidora delegada de Policia Local, Natalia Antonino, que també ha assenyalat que els agents municipals han instruït més de 490 atestats per accidents de trànsit de diversa índole, dels quals 89 eren plens de gom a gom per delictes contra la seguretat viària.

Entre altres gestions relacionades amb els accidents de trànsit, la Unitat de Policia Judicial de Trànsit ha aconseguit identificar a més d’una quinzena de responsables d’accidents amb fugida, és a dir, prop del 90% dels ocorreguts.

De les funcions desenvolupades per la Policia Local de Sagunt durant l’any passat, concretament des de la Unitat de Policia Judicial de Trànsit s’ha dut a terme una labor específica amb comeses concretes. Essencialment la realització de controls de trànsit per a la comprovació de les situacions administratives dels vehicles i conductors, la persecució de delictes contra la seguretat viària i la investigació dels accidents de trànsit ocorreguts en el nucli urbà de Sagunt. A més, s’han dut a terme operatius específics per a la prevenció, detecció i denúncia per la tinença i consum d’estupefaents en les vies i establiments públics de la ciutat.

Igualment cal destacar l’especialització de la Unitat de Policia Judicial de Trànsit en la persecució i esbrinament dels delictes contra la seguretat viària, la formació en documentoscòpia i la persecució de delictes de falsedat documental. En relació a estos últims s’han instruït nombroses diligències, fins i tot procedint a la detenció dels seus autors quan així procedia. Entre ells, es van detectar documents de Polònia, Tadjikistan, Bèlgica, el Brasil i Colòmbia, entre altres, tots ells amb indicis de falsedat. En relació a esta especialització, a la tardor de 2022 es va recuperar un vehicle d’alta gamma sostret a Itàlia que ja portava matrícules d’un altre país.