Els regidors de PP i PSPV a Loriguilla deixen els seus partits per a impulsar junts la moció de censura contra Ciudadanos

Els regidors de PP i PSPV de Loriguilla que impulsen la moció de censura contra l'alcalde de Ciutadans ja han pagat el preu intern de la seua acció: tots han deixat els seus respectius partits.

El primer a fer-ho van ser els ja ex regidors socialistes Carlos Rodado i Manuel Cervera, qui asseguraven que van fer el pas fins i tot abans de presentar la moció de censura. Així Rodado afirmava que “el PSOE no està pactant amb el PP, ni al revés, l'assumpte és un altre ben diferent, encara que els partits malden per explicar el contrari en premsa”.

Però els tres edils del PP també han seguit el mateix camí, això sí, després de l'amenaça d'expulsió que va realitzar la direcció provincial de la formació. La també ja ex portaveu popular, Montserrat Cervera, ha demanat la baixa en el partit per les “diferències de criteri amb la direcció provincial del Partit Popular respecte a les qüestions polítiques que afecten els interessos de Loriguilla, i resultant que en la meua consciència aquests últims han de prevaldre enfront d'altres interessos, i no volent que els meus actes com a regidor comprometen la posició el Partit Popular a València”.

La moció de censura presentada ja en el registre de l'Ajuntament de Loriguilla proposa com a candidat alternatiu a Carlos Rodado (ex del PSPV) que governarà durant els pròxims 6 mesos, mentre que hi haurà un relleu mig any després per la qual Montserrat Cervera (ex del PP) acabarà la legislatura els 6 mesos restants.

La moció s'ha impulsat després que l'encara alcalde, Sergio Alfaro (Cs), expulsara del govern als regidors del PSPV, els quals s'han unit per a desallotjar del govern municipal a la formació taronja.