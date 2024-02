Elx crea el seu Tribunal Econòmic Administratiu per a revisar les reclamacions sobre la gestió de tributs

L’Ajuntament d’Elx ja compta amb el Tribunal Economicoadministratiu Municipal (TEAM), un òrgan especialitzat en la resolució de les reclamacions economicoadministratives relacionades amb actes de gestió, liquidació, recaptació i inspecció de tributs i ingressos de dret públic, que siguen de competència municipal. A més de realitzar un dictamen sobre els projectes d’ordenances fiscals i l’elaboració d’estudis i propostes en aquesta matèria en cas de ser requerit pels òrgans municipals competents en matèria tributària.

D’aquesta manera, a partir d’aquest exercici 2024, els actes de gestió, liquidació, recaptació i inspecció de tributs municipals no es podran recórrer en via judicial si no han sigut prèviament revisats per aquest òrgan municipal, el funcionament del qual es basarà en criteris d’independència tècnica, celeritat i gratuïtat.

Aquest tribunal està constituït per un nombre imparell de membres, que van prendre possessió el passat 30 de gener al saló de plens. La presidenta del TEAM és Eva Aliaga Agulló, Catedràtica de Dret Financer i Tributari de la Universitat Miguel Hernández d’Elx Tribunal Econòmic. Per part seua, Hilario Soler Mestre, funcionari de carrera de la Diputació d’Alacant i cap de l’Àrea Jurídica de l’organisme autònom “Suma Gestió Tributària, és el vocal-vicepresident; mentres que l’actual cap de Servei de Gestió Tributària de l’Ajuntament d’Elx, Irene Albero Pardo, ha sigut nomenada vocal-secretària.

El TEAM equival als Tribunals Economicoadministratius Regionals (TEAR) i Central (TEAC), però a escala municipal i només existeix als municipis de gran població, com és el cas d’Elx. El Reglament Orgànic pel qual es regula el Tribunal Econòmic Administratiu es va aprovar l’any 2006 i és ara quan es posa en marxa.