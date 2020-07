Una empresa de Xàtiva fabrica una bici-bus ecològica amb capacitat per 16 persones destinada a escolars de Luxemburg

La regidora de Turisme Raquel Caballero ha visitat aquest migdia, junt amb altres membres de la corporació municipal, la bicicleta elèctrica fabricada per l’empresa de Xàtiva Beer Bike Spain per encàrrec de l’Ajuntament de Luxemburg com a vehicle per a escolars.

L’empresa està especialitzada en vehicles ecològics destinats a l’àmbit lúdic i recreatiu a més de realitzar comandes, com ara aquesta bici-bus que entrarà al llibre Guiness dels Rècords com a vehicle sostenible més llarg i amb més passatgers pedalant, i que durant aquest dimecres es pot visitar junt a l’Oficina de Turisme de Xàtiva per a que els veïns i veïnes puguen conèixer-la de més a prop, abans de ser enviada al seu destí.

"Estem molt orgullosos de que una empresa de Xàtiva que es dedica a la fabricació de bicicletes elèctriques i altres vehicles sostenibles se li haja encomanat ara la fabricació d’un vehicle com aquest", ha manifestat la regidora de Turisme Raquel Caballero, qui ha assegurat que "l’Ajuntament va a apostar per vehicles sostenibles que estiguen a disposició dels visitants i dels turistes, per tal de visitar els nostres monuments més emblemàtics i paratges naturals". Caballero ha indicat que ara "és més important que mai apostar per la mobilitat sostenible enfront de l’auge en l’ús del vehicle privat, també en l’àmbit turístic".

El manager de l’empresa, Toni Mira, ha explicat que aquest "és un vehicle que té la finalitat de portar a 16 xiquets i xiquetes a l’escola, i que ens han encomanat des de l’Ajuntament de Luxemburg mitjançant un projecte que estan portant a terme".

Aquest transport es convertirà -una vegada es certifique- en la bicicleta amb la qual més persones puguen pedalejar al mateix temps. "Esperem que aquesta iniciativa pionera siga la primera de moltes, perquè és ecològica i sostenible en un moment en que hem d’apostar per aquest tipus de vehicles", ha indicat Mira.