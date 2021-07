Empresaris i sindicats de la Safor s'uneixen a favor de la prolongació de la carretera CV-60

Empresaris i sindicats s'han unit a la Safor per a secundar que es finalitze el projecte de prolongació de la carretera CV-60, que connecta l'AP-7 i la N-332, però que té l'oposició de col·lectius locals per la seua afectació sobre l'horta local. D'aquesta manera la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor (FAES) i els sindicats UGT i CCOO han signat una declaració conjunta a favor que la Conselleria execute aquest projecte que és la part final que uneix també l'A-7 a l'interior, travessa la Vall d'Albaida, i la connecta amb la costa.

Sindicats i empresaris recalcaven que la comarca de la Safor “no pot deixar passar aquesta oportunitat d'avançar en una autovia amb dues dècades de reivindicacions”. En aquest sentit, han anunciat que presentaran al·legacions conjuntes “positives” al projecte de la Conselleria.

El president de FAES, Juan Pablo Tur, ha incidit en què es tracta de “una infraestructura que vertebra el territori i que és d'agrair que després de 20 anys per fi es complete la CV-60”. Juan Pablo Tur recalcava que han estudiat els diferents projectes presentats per a l'autovia del Morquí, i entenen que el més òptim és el traçat pel Consell.

Des de CCOO, el seu secretari general de la Safor, Andrés Bermejo, apuntava “l'oportunitat que suposa per a la comarca aquest projecte, ja no sols per al teixit empresarial, sinó també per a la ciutadania i el sector turístic”.

Per part seua, el secretari general d'UGT la Safor, Raül Roselló, destacava el consens sobre l'ampliació de la infraestructura que es recull en l'Acord Territorial per l'Ocupació i el Desenvolupament Local de la Safor.