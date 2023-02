El Fondo d’Elx Crevillent registra un dels majors cens d’aus de tota la sèrie històrica

El Fondo d’Elx Crevillent registra enguany la presència de 46 espècies aus aquàtiques, que és la major xifra obtinguda des que es tenen registres de les aus que passen hivern al parc natural. El número d’exemplars identificats és de 33.555 aus, que és la tercera millor xifra des que es registra la presència d’avifauna al paratge.

Entre les diverses espècies identificades destaquen les poblacions de l’ànec cullerot comú (Spatula clypeata) amb 12.968 exemplars censats i la de flamencs, amb 7.100 exemplars. A més, també s’ha produït un important increment en la població de invertebrats aquàtics, un bioindicador de la qualitat de l’aigua.

La Conselleria de Transició Ecològica afirma que aquest increment en la presència d’avifauna respon a diverses intervencions del departament en la gestió de l’espai natural. Una actuació destinada a la reducció de la superpoblació de peixos, i en especial de la carpa i que s’alimenten de la vegetació sumergida i d’invertebrats aquàtics, que serveixen d’aliment a la majoria d’aus aquàtiques.

Eixa reducció s’ha produït gràcies al buidat d’embassaments per on arribaven els peixos, gràcies a la col·laboració de la Comunitat de Regants, i a un conveni entre la Generalitat i la Comunitat de Riegos de Levante per a la gestió de l’aigua. A més s’ha posat en marxa un projecte de pesca artesanal per la captura de carpes amb la iniciativa de l’associació ANSE i de la Fundació Biodiversitat del Minesteri de Transició Ecològica.

El Parc Natural del Fondo d’Elx Crevillent és el segon aiguamoll més important de la Comunitat Valenciana per a la població d’aus aquàtiques, després de l’Albufera de Valencia. Durant l’època d’hivernada concentra les majors poblacions d’anàtides del sud d’Alacant.