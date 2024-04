Gandia crea el primer viver forestal municipal dins el seu pla contra inundacions

L'Ajuntament de Gandia ha posat en marxa un viver forestal propi, a l’hivernacle municipal, on s’estan produint ja plançons de ribera.

Així ho ha anunciat la primera tinenta d’Alcaldia i regidora de Medi Ambient, Sostenibilitat i Emergència climàtica, Alícia Izquierdo, que ha explicat que el projecte està finançat amb fons europeus Next Generation.

La iniciativa s’emmarca en el projecte de renaturalització i mitigació d’inundacions al barranc de Beniopa, un dels principals destinataris de les plantes de ribera, juntament el riu Serpis o l’Anella Verda.

“El projecte que ara tenim en marxa té com a un dels principals objectius regenerar els ecosistemes propis del nostre barranc mitjançant la reintroducció de les espècies que en són característiques. Per això hem d'anticipar-nos i començar ja a crear un nou viver on, a partir de material (llavors i esqueixos) que arrepleguem del camp amb un estricte control de procedència, farem créixer tots els plançons que necessitem”.

Així, s’hi plantaran xops blancs, salzes de dues espècies, baladres, i moltes herbes pròpies de l'hàbitat de rius i barrancs, de manera que el canyar serà substituït per un nou paisatge dominat per arbredes, “on podrà establir-se de nou moltíssimes espècies de fauna, especialment aus, però també mamífers i infinitat d'espècies d'insectes i on tindrem un nou corredor biològic per al gaudi de la ciutadania”, ha explicat Izquierdo.