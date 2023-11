Gandia reobri la nova plaça de l'Almadrava després dels danys del temporal Glòria

La plaça de l'Almadrava, situada entre el pont de la Goleta i el carrer Caravel·la al Grau de Gandia, ja és una realitat. Aquest dimarts, l'alcalde de Gandia. José Manuel Prieto, acompanyat pel president de la Junta de Districte del Grau, Miquel Àngel Picornell i l'edil Elena Moncho, ha visitat aquest nou espai pensat per al gaudi de la ciutadania.

L'actuació, que ha tingut un cost de 600.000 euros, i ha estat cofinançada al 50% per l'Ajuntament de Gandia i pel Govern d'Espanya.

A partir d'ara es preveu una millor protecció sobre les inclemències meteorològiques i els temporals perquè, segons com ha explicat l'alcalde, “ara el dic és més fort i el moll està més ben preparat per a fer front al que puga passar”.

Després de l'acte, Prieto ha destacat que aquesta obra és “un exemple important de com fer bé les coses” i, sobretot, de “com fer-ho demanant ajudes a altres administracions que se sumen a la capacitat financera de la localitat perquè els projectes siguen una realitat”.

A més, ha comentat que, gràcies a la capacitat tècnica de l'Ajuntament, Gandia es va convertir un dels municipis del país que més diners van rebre per reparar tot allò afectat pel temporal.

Finalment, ha volgut felicitar l'equip tècnic i adjudicatari del projecte, no només per “convertir un espai desaprofitat en un lloc accessible per a la ciutadania”, sinó també per “recuperar aquests possibles atracaments d'embarcacions al costat de Sant Nicolau, una cosa molt identitària del Grau”.