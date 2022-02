Gandia tindrà dos nous habitatges tutelades per a dones víctimes de la violència de gènere

La Generalitat ha acceptat la cessió gratuïta de dos immobles en Gandia per a destinar-los com a habitatge tutelat per a dones víctimes de la violència de gènere. Es tracta de dos pisos de 108,7 i 104,21 metres quadrats, respectivament.

El passat 23 de maig de 2019 el consistori va acordar la cessió gratuïta a la Generalitat d'aquests immobles per a transformar-los en llar per a les víctimes de violència masclista. Proposta que va acceptar la sotssecretaria de Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives el passat 20 de juny.

Amb aquesta cessió es posa a la disposició de la Generalitat sengles immobles per als pròxims 30 anys, lliure de càrrecs, gravàmens i qualsevol altra despesa. Aquest traspàs va subjecte al compromís de destinar aquests espais com a habitatge tutelat per a dones víctimes de la violència de gènere durant tota la cessió.

Així mateix, la Direcció General de l'Institut Valencià de la Dona, de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, assumirà les despeses de conservació i manteniment derivats de la cessió dels immobles.

El consistori de Gandia, per part seua, té el dret d'inspeccionar els espais destinats a habitatge tutelat per a garantir que estiguen usant-se d'acord amb els termes acordats.

Els immobles cedits s'incorporaran a l'Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat, en concepte de bé de domini públic destinat al servei públic social assistencial adscrit a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

En cas d'incompliment de les condicions de la cessió, es procedirà a la reversió immediata de l'immoble a la corporació local i es donarà de baixa l'espai de l'Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat.