La Generalitat construirà per gestió directa el nou IES Ramón Cid de Benicarló

La Conselleria d'Educació s'ha compromés a executar per gestió directa les obres de construcció del nou IES Ramón Cid. Així ho van comunicar oficialment ahir representants de la Generalitat a l'alcalde, Juanma Cerdá, i el regidor d'Educació, Carlos Delshorts, en una reunió conjunta amb l'equip directiu del centre i membres de l'AMPA.

Beatriz Gascó, diputada pel PP i portaveu de la Comissió d'Educació a les Corts, va ratificar el compromís que ahir mateix va expressar el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de construir el centre educatiu per gestió directa. “Treballem amb transparència, responsabilitat i d'acord amb la legalitat vigent per a fer possible que els alumnes i docents d'aquest institut tinguen unes instal·lacions dignes”, ha dit Gascó.

Beatriz Gascó ha reconegut que «entenem el cansament dels afectats. És compartit, perquè nosaltres també ho estem patint. Però som ací per a donar la cara i garantir a la comunitat educativa que el nou institut Ramón Cid serà una realitat».

En la reunió també van estar presents el director general d'Administració Local, José Antonio Redorat, i el diputat autonòmic Salvador Aguilella, que s'ha mostrat “totalment d'acord amb els lemes de la protesta dels estudiants de l'IES Ramón Cid. Nosaltres també tenim clar que en ruïnes no s'estudia”.