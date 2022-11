La Generalitat inicia les proves de circulació de la L9 del TRAM que connectarà Dénia i Benidorm

La Marina Alta recupera la connexió ferroviària, que es posarà en marxa al públic entre finals de 2022 i principis de 2023. La línia 9 del TRAM d'Alacant, que connectarà Dénia i Benidorm, ha iniciat les proves de circulació de l'últim tracte, entre Gata de Gorgos i Dénia.

La consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró, ha assistit a les proves que permetran aquesta connexió amb tramvia. Els trens actuals de la línia circularan entre Benidorm i Teulada i, des d'aquesta estació, s'haurà de fer un canvi de tren a les unitats duals electrodièsel, que no suposarà temps addicional d'espera, per a acabar el recorregut i arribar a Dénia. El citat transbord és imprescindible per a accedir a Dénia, el traçat del qual ja està tramviaritzat. Actualment per aquest traçat no podrien circular els trens dièsel empleats en la primera part del recorregut degut a motius tècnics i d'accessibilitat.

Les proves que realitza Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en aquesta línia permeten comprovar el gàlib de tot el traçat, així com el correcte funcionament del sistema ATP (Automatic Train Protection), que continuaran en les pròximes setmanes amb el procés de formació dels maquinistes que conduiran les noves unitats duals (elèctriques i dièsel) i que prestaran servei en aquest tram.

Torró ha destacat que “amb l'inici d'aquestes proves es fa un pas més i quasi definitiu perquè Dénia recupere el servei ferroviari, prop de sis anys després, una vegada completades gran part de les obres de modernització d'aquesta línia, en les quals la Generalitat ha invertit més de 150 milions d'euros, gràcies també a les aportacions dels fons europeus que han ajudat al seu finançament”.

Obres en els tallers

FGV ha iniciat aquest mes d'octubre les obres de condicionament de l'edifici de tallers de Dénia del TRAM d'Alacant.

L'objectiu d'aquesta actuació és adequar aquestes instal·lacions, actualment en desús, perquè puguen acollir els nous trens duals (elèctric-dièsel) que prestaran servei en la Línia 9 que uneix la capital de la Marina Alta amb Benidorm.

El pressupost inicial d'aquests treballs, adjudicats a Infraestructures Trade, S.L. i que començaran en les pròximes setmanes, ascendeix a 720.860,59 euros. El termini d'execució s'ha establit en quatre mesos.

El projecte, finançat per la Unió Europea, contempla les obres i treballs necessaris per a l'adequació de les instal·lacions, amb la finalitat que es puguen fer els treballs de revisió i manteniment dels nous trens duals.

En el projecte s'han contemplat, entre altres accions, l'ampliació del fossat de manteniment i dels serveis d'accés per al manteniment dels vehicles. A més, s'ha inclòs l'adequació de lavabos; vestuari; i despatxos; la reubicació de les places d'aparcament; el condicionament d'un punt net i reciclatge; i la instal·lació d'una nova porta d'accés motoritzada.

Aquestes noves unitats comptaran amb un disseny i unes característiques tècniques i d'accessibilitat actualitzades d'acord amb la normativa existent, i compatibles amb la utilització de sistemes de seguretat, control i comunicacions d'última tecnologia. Amb els nous trens es garanteix una major fiabilitat i seguretat, a més del confort, l'accessibilitat o la informació al client, conforme als estàndards que FGV presta en la resta de les seues línies.

Treballs de tramviarització

FGV va completar a l'agost els treballs de tramviarització que, en coordinació amb l'Ajuntament d'aquesta localitat, han permés també condicionar dues noves parades al llarg del traçat tramviari que finalitza en l'estació de Dénia.

Amb aquesta actuació s'aconsegueix que l'avinguda Joan Fuster quede més ben integrada urbanísticament, acabant amb la divisió que suposava el trenet en tallar Dénia pel seu costat sud, en transformar els antics passos a nivell ferroviaris en encreuaments amb semàfors.

Aquestes obres afecten uns 1.220 metres i estan incloses dins del projecte de renovació i condicionament de via i infraestructura del tram Gata de Gorgos-Dénia. El nou traçat tramviari discorre des del carrer Metge Manuel Vallalta i se sumen a les ja realitzades que arriben fins a l'estació d'FGV al llarg de l'avinguda Joan Fuster.

Al llarg de tot el desenvolupament de l'actuació, s'ha mantingut una estreta coordinació amb l'Ajuntament de Dénia, que ha previst també una sèrie d'actuacions complementàries, per a dur a terme la futura tramviarització de l'entorn urbà de Dénia.

Aquestes actuacions corresponen bàsicament a l'ajuda a la permeabilització del tramvia, consistents en la semaforització i adequació urbanística dels diferents creus a nivell existents.

Aquesta actuació, igual que la resta que s'executen en aquesta Línia 9, són susceptibles de ser cofinançades per la Unió Europea.