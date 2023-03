La Generalitat presenta inversions per 25 milions per a la millora del reg i la gestió del Segura a la Vega Baixa

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha presentat tres noves inversions del pla Vega Renhace per un import superior als 25 milions d'euros, que compten amb finançament europeu i que estan enfocades al reg de cultius i la prevenció d'inundacions a la Vega Baixa.

D'aquesta manera s'ha pronunciat el president en l'acte de presentació d'aquests tres projectes vinculats amb l'aprofitament màxim de l'aigua de reg i amb actuacions integrals de dragatge i renaturalització dels últims cinc quilòmetres del llit i desembocadura del riu Segura.

L'acte, que s'ha desenvolupat en el port de Guardamar del Segura, ha comptat també amb la presència de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Isaura Navarro; i de l'alcalde de localitat, José Luis Sáez.

Aquestes actuacions tenen com a objectiu “ampliar l'escut” de la comarca de la Vega Baixa en maximitzar la capacitat de resposta i minimitzar els riscos enfront de temporals. A més, com ha indicat, possibilitaran un millor aprofitament de l'aigua de reg amb la millora de séquies i canals.

Així mateix, Ximo Puig ha ressaltat que el Consell està compromés que hi haja “aigua de qualitat per sempre, per a tots i a un preu assequible”. En aquest sentit, ha assenyalat que la Generalitat manté l'exigència del transvasament Tajo-Segura, continuarà potenciant la reutilització i depuració de l'aigua i continuarà finançant part del preu de l'aigua dessalada.

Tres noves inversions

En concret, el primer dels projectes, que està en fase de redacció i tramitació ambiental, consistirà en una actuació de la Generalitat en coordinació amb la Confederació Hidrogràfica del Segura per valor d'entorn dels quatre milions d'euros, destinats a dragar, sanejar i restaurar els últims 5 quilòmetres de la desembocadura del Segura. Aquesta actuació comportarà a més la naturalització, restauració i millora de la capacitat del desguàs del riu. S'estima que s'inicien les obres al desembre de 2023.

La segona actuació, que es troba en fase de redacció de projectes, suposarà una inversió de més de 10 milions i consistirà en el sanejament de la ribera i en la construcció de noves obres de contenció i canals de desbordament. Aquesta intervenció comportarà la renaturalització i condicionament del llit nou del riu Segura (tram Rojales-Guardamar del Segura). Amb aquesta intervenció, tal com ha destacat Ximo Puig, “es millorarà de la seguretat de punts crucials com l'hospital d'Oriola, diversos polígons industrials i el municipi de San Fulgencio, un dels més afectats per la DANA de 2019”.

La tercera actuació presentada aquest dilluns, segons ha indicat el president, “reafirma el compromís de la Generalitat amb el reg”, ja que implicarà una inversió d'uns 12 milions dirigits a la millora d'11 infraestructures com a séquies o atzarbes, de la qual es beneficiaran 5.000 hectàrees de cultiu. L'objectiu d'aquesta intervenció, ha conclòs, és millorar la gestió de l'aigua, la seguretat del reg i l'operativitat de la seua xarxa per a “enfortir amb això la millor horta d'Europa”.

Per part seua, la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Isaura Navarro, ha recalcat que es tracta de “una potent inversió per a la regeneració econòmica, social i mediambiental de la Vega Baixa”. Es tracta, segons ha indicat, de “un gran avanç per a la protecció de la seua horta, de les seues poblacions i de les persones que viuen en el territori, igual que recuperem i protegim un bé tan important com l'aigua”.

Navarro també destacat la importància de dur a terme aquestes accions de manera preventiva i pensant en el futur, ja que “amb aquesta fase II del Vega Renhace avancem a convertir la Vega Baixa en una comarca resilient al canvi climàtic i millorem la gestió de l'aigua cap a la sobirania hídrica, la seguretat dels usuaris del reg i l'operativitat de la seua xarxa”.

De la mateixa manera, el cap del Consell s'ha referit a les actuacions que està executant l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües (EPSAR) i ha recordat que en l'actualitat està executant una inversió de 63 milions d'euros per a millorar l'eficàcia de 24 depuradores i ampliar la capacitat de l'aigua de reg.