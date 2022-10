La Generalitat projecta una passarel·la de ciclovianants sobre la Pista de Silla i la línia de l'AVE per a unir Picassent, Alcàsser i Silla

L'itinerari deciclovianants que projecta la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per a connectar els nuclis urbans i industrials de Picassent, Alcàsser i Silla, i aquests amb València, comptarà amb una passarel·la metàl·lica, de tipus gelosia, sobrevolarà la Pista de Silla (l'autovia V-31) i la línia d'Alta Velocitat.

La infraestructura salva l'encreuament amb el barranc de Picassent i discorre pel viari existent o previst per la vora sud del nucli urbà d'Alcàsser i el seu polígon industrial. A continuació, salva, mitjançant una passarel·la, les vies del ferrocarril i l'autovia V-31 i, finalment, discorre pel viari del polígon industrial de Silla fins a finalitzar en l'Avinguda Espioca.

La longitud del recorregut serà de 3.440 metres i el seu traçat s'ha encaixat en el viari urbà. Amb caràcter general, en els trams ja urbanitzats amb voreres, es contempla la construcció del carril bici mitjançant la redistribució de la secció de la calçada i aparcament. En els trams no urbanitzats, l'actuació inclou la construcció tant del carril bici com de l'andana per als vianants.

L'itinerari principal es completa amb un ramal addicional de connexió amb el carril bici ja existent paral·lel a les vies de l'AVE, connectant així aquests dos eixos vertebradors.

Aquest itinerari està contemplat tant en la Xarxa d’Itineraris no Motorizats de la Comunitat Valenciana (XINM) com en el Pla de Mobilitat Metropolità de l'Àrea de València (PMoMe de València).

Segons ha manifestat la consellera Rebeca Torró, “la mobilitat sostenible podrà ser una alternativa real i viable en l'àrea constituïda pels nuclis urbans i industrials de Picassent, Alcàsser i Silla, on la distància màxima a recórrer és de tot just quatre quilòmetres i l'orografia del terreny és plana, factors que afavoreixen l'ús de mitjans de transport no motoritzats”.

Així mateix Torró ha destacat que la inversió estimada per la Conselleria per a aquesta actuació és de 6 milions d'euros i ha indicat que “actualment s'està redactant l'Estudi Informatiu per a sotmetre'l en pròximes setmanes al procés d'Informació Pública”.

Segons ha explicat Rebeca Torró, “des de la Conselleria s'està treballant per una xarxa d'itineraris que fomente l'ús de les maneres de transport no motoritzats, de manera que es localitzen els colls de botella i itineraris prioritaris”. Així, un dels aspectes prioritaris “és la permeabilització d'infraestructures, això és, eliminar la barrera que per al trànsit no motoritzat suposen determinades infraestructures públiques, contribuint a la creació d'una xarxa estructurada que vincule poblacions entre si”.

En aquest sentit, Torró ha recordat que entre Picassent i Alcàsser, la Conselleria ja ha millorat la permeabilitat i connexió de ciclovianants en condicionar el pas sota l'autovia A-7 i la construcció d'una passarel·la per a salvar el barranc de Picassent. A més, Adif ha construït un itinerari de ciclovianants paral·lel a la línia ferroviària d'Alta Velocitat, pel costat oest, que uneix el polígon industrial l’Alter (Alcàsser) amb l'itinerari ciclopeatonal Torrent-Picanya-Paiporta-València.

Continuïtat als carrils de ciclovianants

La Generalitat explica que l'objecte d'aquest projecte és definir un itinerari de ciclovianants que permeta donar continuïtat a l'emmallat dels carrils bici i recorreguts per als vianants existents, en habilitar un itinerari longitudinal directe per a la connexió entre Picassent, Alcàsser i Silla i, especialment, per a salvar les infraestructures ferroviàries i viàries.

A més, el nou itinerari permetrà reposar les connexions per als vianants i ciclistes que es realitzaven a través dels diferents camins agrícoles i que amb la construcció de les infraestructures viàries i ferroviàries s'han interromput.

Aquest nou itinerari també possibilitarà, a través del viari del nucli urbà de Silla, accedir al Parc Natural de l’Albufera.

A l'oest del Parc Natural de l’Albufera, amb un traçat paral·lel a la línia de costa, la Conselleria habilitarà la ruta EV8-Ruta del Mediterrani que forma part del projecte gestionat per la Federació Europea de Ciclistes (ECF). Aquest projecte, al qual s'ha adherit la Comunitat Valenciana, té com a objectiu conformar una xarxa ciclista transnacional mitjançant la integració d'itineraris existents i planificats en una única xarxa d'àmbit europeu.