La Generalitat reprén la declaració de l'Alt Forn 2 de Sagunt com a Bé d'Interés Cultural

La Conselleria de Cultura ha représ l'expedient per a declarar com a Bé d'Interés Cultural (BIC) l'Alt Forn número 2 de la siderúrgica del Port de Sagunt, amb la categoria de monument.

Segons publica aquest dijous el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), el tràmit es va iniciar al novembre de 2020 i va caducar en transcórrer el termini legal de vint mesos des que degué ser resolt, com estableix la Llei 4/1998 del Patrimoni Cultural Valencià.

Ara, davant la nova sol·licitud del Consell Valencià de Cultura (CVC) de declarar BIC l'Alt Forn 2 de Sagunt, com a institució consultiva, la direcció general de Cultura i Patrimoni es fa càrrec de la tramitació.

La declaració com BIC suposa delimitar l'entorn de protecció del monument, assenyalar els béns de rellevància local existents i fixar les normes de protecció.

A més, Patrimoni notifica a l'Ajuntament de Sagunt que la realització de qualsevol intervenció o canvis d'ús en l'Alt Forn 2 hauran de ser autoritzats prèviament fins a la convalidació del pla especial de protecció.

Queda així suspés l'atorgament de llicències municipals de parcel·lació, urbanització, construcció, demolició, activitat i altres actes d'edificació i ús del sòl que afecten el monument i al seu entorn de protecció, així com d'aquestes actuacions quan siguen dutes a terme directament per ajuntaments. També es deixen sense efecte les ja atorgades, suspensió temporal que es resoldrà després de la declaració.

No obstant això, Patrimoni podrà autoritzar aquestes actuacions quan considere que, en aplicació de les normes de protecció, manifestament no perjudiquen els valors del bé que motiven la declaració.

Construït en 1922, apagat en 1984

L'Alt Forn 2 és l'edifici més destacat del patrimoni miner-siderúrgic de Sagunt, ja que per la seua altura ha marcat el perfil urbà del Port i és l'únic que queda dels tres elements fonamentals de la seua indústria.

La seua construcció es va iniciar en 1922, després del que en les següents dècades el seu funcionament va ser intermitent per la conjuntura política i empresarial. En 1961 va ser derrocat i reconstruït, canviant la seua tipologia i augmentant les seues dimensions i la seua producció. De l'anterior forn només es va aprofitar una part dels fonaments, el pla inclinat de càrrega i el conjunt d'estufes i soplafuegos. El nou forn, que és el que hui dia es pot veure, es va encendre per primera vegada en 1965 i es va apagar definitivament el 24 de març de 1984.

Després de les remodelacions urbanístiques dels últims anys, l'Alt Forn 2 ha quedat situat en el centre d'una rotonda. Rehabilitat en 2012, es va construir al seu costat un pavelló de recepció de visitants equipat amb instal·lacions audiovisuals i es van obrir tres portes en la part baixa del cresol per a possibilitar la visita a l'interior. També es van recuperar elements relacionats amb la seua activitat, que estan exposats al costat de l'edifici, i es va construir una via fèrria en el perímetre de la rotonda per al pas d'una locomotora a vapor.