El govern de Benidorm contempla un increment de l'IBI de fins a un 73% per a “fer uns comptes que s'ajusten a la realitat”

L'Ajuntament de Benidorm, encapçalat pel també president de la Diputació d'Alacant, Toni Pérez (PP) preveu una forta pujada d'impostos municipals entre els quals destacaria l'Impost sobre Béns immobles (IBI). Este increment, segons s'explica des del propi executiu local, es faria per “responsabilitat” i per a “fer uns comptes que s'ajusten a la realitat del que estem vivint”, una realitat que qualifica de “incertesa i d'augment de costos i preus”.

Esta proposta d'augment de l'IBI era avançada pel diari Información que citava un esborrany confeccionat per tècnics municipals. En xifres concretes el tipus impositiu passaria del 0,667% actual a un màxim del 1,153%, un increment del 72,86%, la qual cosa en un exemple d'un a habitatge amb un valor cadastral de 100.000 euros que actualment pague 667 euros d'IBI passara a haver d'abonar 1.153 euros.

Des del govern municipal la regidora d'Hisenda, Aida Mayor, ha defensat la gestió del PP afirmant que ha aconseguit cancel·lar el Pla d'Ajust un any abans de la data límit i ha destacat que s'ha hagut de fer front al pagament dels projectes finançats per la EDUSI, Red.es o la IDAE “amb recursos propis” al no haver rebut encara “ni un sol euro” d'eixos programes. D'altra banda ha recordat que el PP ja va baixar l'IBI “quan li feia falta als ciutadans”.

Des del PSPV s'ha acusat el govern municipal del PP que coneixien la situació financera municipal però que ho “van ocultar” a la ciutadania fins a passades les eleccions, per a ara augmentar els impostos. Així entenen que es tracta de “el major frau electoral que puga tindre Benidorm: que el seu alcalde no mire als ulls dels ciutadans i els explique la realitat que afronta l'ajuntament”, segons la portaveu socialista, Cristina Escoda.