Honors militars a Novelda a la figura de Jorge Juan en el 250 aniversari de la seua mort

La finca del Fondonet, on se situa la casa natalícia de Jorge Juan, ha acollit aquest dimecres, 21 de juny, l'acte central de la commemoració del 250 aniversari de la mort del 'Savi Espanyol', un acte militar que ha comptat amb la participació d'una companyia de l'Armada amb base en Cartagena i de l'exèrcit de l'Aire, representat per la Patrulla Àguila, que ha realitzat un vol rasant per a retre homenatge al marí, matemàtic i científic que moria el 21 de juny de 1773.

A les onze del matí s'ha iniciat l'acte militar, presidit per l'alcalde de Novelda, Fran Martínez i l'Almirall de l'Arsenal de Cartagena, en el qual, després del pas de revista, una companyia de la Comandància Naval, retia homenatge al conegut com 'Savi Español', en un esdeveniment que ha comptat amb desfilada de tropa i hissat de bandera i en el qual, després de l'homenatge als caiguts, s'ha descobert un bust de l'insigne marí als peus del qual es depositava una corona de llorer, moment en el qual la Patrulla Àguila de l'Exèrcit de l'Aire realitzava un primer vol rasant sobre la zona.

En la seua intervenció l'alcalde de Novelda ha posat en valor a Jorge Juan com una de les “figures claus de la Il·lustració, que va contribuir a la modernitat de la ciència espanyola, al benestar general de la nostra nació i a la reforma de l'Armada”.

Fran Martínez ha assegurat que el nom de Jorge Juan “va inexorablement unit a la ciutat que el va veure nàixer” i ha renovat el compromís de l'Ajuntament de Novelda de “continuar donant a conéixer, a les generacions futures, l'obra i la història d'un home extraordinari del qual tots ens sentim profundament orgullosos per la seua intel·ligència, valentia, honradesa, laboriositat, lleialtat, rectitud i amor a la seua pàtria”.

L'alcalde de Novelda també ha tingut paraules de reconeixement i agraïment per a la família Cort, propietària de la finca del Fondonet, que acull la casa on Jorge Juan i Santacilia va nàixer el 5 de gener de 1713, per l'esforç dedicat a la seua rehabilitació, la qual cosa “ens ha permés recuperar un gran llegat patrimonial que s'incorpora al circuit turístic de la ciutat oferint, a més, unes sales expositives i un ampli fons bibliogràfic que contribuirà a conéixer millor l'herència de Jorge Juan”.

Una vegada finalitzat l'acte oficial la Patrulla Àguila ha sigut la protagonista en el cel de Novelda, amb una exhibició d'acrobàcies per part de l'esquadró més famós de l'Acadèmia General de l'Aire, que s'ha acomiadat de la ciutat sobrevolant el santuari de Santa María Magdalena.