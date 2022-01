Iberdrola litiga durant anys contra la Font de la Figuera per una taxa anual de 1.742 euros i la justícia avala a l'ajuntament

L'empresa Iberdrola haurà d'abonar una taxa municipal de 1.742,17 euros anuals a l'Ajuntament de la Font de la Figuera per l'estesa aèria que creua el terme municipal. Així ho ha determinat el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de València que ha tornat a donar la raó a l'ajuntament de la localitat de poc més de 2.000 habitants després d'anys de litigi.

Aquest cobrament de la taxa municipal es va implantar en les ordenances municipals l'any 2014, es tractava d'una ordenança d'ocupació de domini públic en la qual s'estableix un tribut a les empreses d'energia elèctrica, de gas, hidrocarburs, entre altres, per l'ús del domini públic (muntanya pública), i que afecten greument a la Font de la Figuera, localitat històricament travessada per infraestructures com aquestes, a més d'autovies i el ferrocarril.

Aquesta decisió es reitera quasi un any després, ja que el 23 de gener de 2020 el Jutjat contenciós administratiu va desestimar un recurs d'Iberdrola contra el pagament de la taxa i, per tant, la companyia quedava obligada a abonar 1.742,17 euros anuals, una quantitat que ascendeix a 8.710,85 euros tenint en compte que ha de pagar la liquidació de tots els anys que no ho ha fet, de 2015 a 2019. Anteriorment, a la fi de 2017, el Tribunal Suprem ja va reconéixer a la Font de la Figuera el dret a cobrar una taxa en Xarxa Elèctrica per l'estesa aèria, després de l'aprovació de l'ordenança.

L'alcalde Vicent Muñoz ha manifestat que "ni hem parat ni pararem en defensar el que creguem que és just per a la Font de la Figuera. Si han de passar i afectar el territori i al paisatge, hauran de pagar el que els correspon. El nostre territori no és un bufet lliure i gratuït perquè vulga vindre a fer el que considera i ni tan sols contribuïsca al manteniment econòmic de les necessitats de les fontinas i els fontins". Sobre el fet que una multinacional elèctrica que en 2020 va tindre uns beneficis rècords de 3.611 milions d'euros, Muñoz afirma que “sembla que Iberdrola pretén retardar el pagament de la taxa, com a mesura dissuasiva a altres municipis. Nosaltres seguirem fins al final”.

Fins ara la justícia ha avalat aquest tipus de taxes implantades per la Font de la Figuera i ja són quatre les sentències que li han donat la raó. Al juny de 2019 contra Enagás Transport SAU; al setembre de 2019 contra Xarxa Elèctrica d'Espanya; al gener de 2020 també contra Iberdrola i la d'aquest dilluns contra la mateixa elèctrica.