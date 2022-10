La inversió d'1 milió de l'Estat al castell de Sagunt torna a quedar-se fora dels pressupostos

Un any mes l'eterna inversió d'1,1 milions d'euros per part del Ministeri de Cultura per la restauració del castell de Sagunt torna a quedar-se fora dels Pressupostos Generals de l'Estat. Malgrat ser un anunci que han realitzat fins a tres ministres com són José Guirao, José Manuel Rodríguez Uribes i Miquel Iceta, aquesta inversió per a una fortalesa que està declarada Monument Nacional, no es reflecteix en els comptes presentats aquest dijous.

La inversió de 1,1 milions es va anunciar per a realitzar actuacions previstes com habilitar sendes, arreglar els accessos, instal·lar senyalística, rehabilitar la Porta d'Almenara i reforçar algunes parts i llenços de la muralla, entre altres intervencions. Aquesta inversió ha sigut anunciada per diversos ministres, i fins i tot Rodríguez Uribes va arribar a visitar-la a l'abril de 2021 assenyalant que aquesta anava a ser immediata.

Però han passat els mesos i anys i encara no s'ha realitzat. L'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, es va reunir amb Rodríguez Uribes en el ministeri per a reclamar una intervenció urgent, i fa unes setmanes, en una entrevista amb la delegada del Govern, Pilar Bernabé, va tornar a posar el tema sobre la taula reclamant que aquesta inversió “encara està per vindre”.

Davant aquesta situació Compromís ha arribat a demanar que l'Estat cedisca la titularitat del castell a la Generalitat, i també la cessió de fons per a la seua gestió. El diputat Jesús Pla assenyalava que el castell, que ha sigut centre històric de Sagunt per on han passat des dels ibers i els romans, fins a les tropes napoleòniques i ha servit de refugi durant la Guerra Civil, “es troba en una situació de precarietat i abandó que amenaça la seua conservació. Tot a conseqüència d'una dilatada discriminació estatal que ha sigut, excepte en diverses ocasions, l'excusa perfecta per a emmascarar una deixadesa de la voluntat política valenciana en l'hora de posicionar-se i exigir al propietari les actuacions necessàries per a la conservació del monument”.