Isabel Martín (Compromís) deixa l'alcaldia de Paiporta per a entregar la vara de comandament a la socialista Maribel Albalat

Isabel Martín dimitia aquest dimecres com a alcaldessa de Paiporta per Compromís, renúncia que es produeix en compliment del pacte de govern amb els seus socis del PSPV. Amb l'arribada a l'equador de la legislatura per tant la vara de comandament passarà a la socialista Maribel Albalat.

Martín ha estat al capdavant de l'alcaldia de Paiporta durant sis anys, després d'haver encapçalat també un altre pacte progressista en l'anterior legislatura. La fins a aquest dimecres alcaldessa continuara en el govern municipal de Paiporta al capdavant de la Regidoria d'Hisenda i Administració General. També s'ha incorporat Olga Sandrós que portara la regidoria d'Economia, Ocupació i Comerç.

La presa de possessió de Maribel Albalat tindrà lloc en el ple municipal del pròxim dimecres 30 de juny.