Joan Sanchis deixa la Diputació de València i l’Ajuntament d’Ontinyent per centrar-se en l’expansió del partit Ens Uneix

El regidor coordinador de l’àrea de Territori de l’Ajuntament d’Ontinyent, segon tinent d’alcalde i diputat provincial per La Vall Ens Uneix a la Diputació de València, Joan Sanchis, ha anunciat aquest dimecres el seu cessament voluntari de tots aquestos càrrecs per a centrar-se en el treball orgànic dins del seu partit i recuperar la seua trajectòria professional al marge de la política.

Així ho anunciava el mateix Sanchis en una roda de premsa a la qual compareixia junt a l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, i la primera tinent d’alcalde i secretària general de La Vall Ens Uneix a Ontinyent, Natàlia Enguix, qui agraïen i reconeixien el treball de Sanchis als últims 15 anys en l’àmbit polític en totes les responsabilitats que ha tingut.

Sanchis explicava que “és una decisió molt meditada”, que posa fi en l’Ajuntament a un període de 4 anys en l’oposició i quasi 12 en el govern, “sempre al costat de l’alcalde i amb lleialtat als meus companys i companyes, al meu poble i la meua comarca”. Recordava que a les últimes eleccions municipals no anava a presentar-se, “però davant de l’espantà d’alguns vaig estar al costat dels meus companys i amics”. Com a diputat, també remarcava el treball “per defensar el poble i la comarca, i les necessitats dels pobles menuts de la província”, així com “per ajudar en el procés que han patit Jorge Rodríguez, Ricard Gallego i Manuel Reguart en un procés injust i arbitrari, després d’una contínua violació dels seus drets fonamentals”. Ara, pocs mesos abans de la campanya electoral, “tinc la sensació de missió complida i vull centrar-me en la vessant orgànica per impulsar i consolidar el projecte de Ens Uneix. Em centraré en eixa tasca per impulsar les candidatures que presentarem a la comarca”, manifestava.

Sanchis finalitzava la seua intervenció agraint “el suport tots estos anys del meu poble, els empleats i empleades municipals, i els companys de Ens Uneix, especialment a Jordi Vila que ha sabut sempre que les persones estan per davant de tot, i a l’alcalde pel seu suport i confiança”.

Natàlia Enguix intervenia a continuació per agrair a Sanchis el seu treball “també com a diputat provincial, un treball al qual he pogut estar al seu costat i al qual ha sabut escoltar als alcaldes i alcaldesses. En la part orgànica necessitem que continue, i que ens ajude a impulsar un projecte molt il·lusionant i de futur com el del nostre partit”.

Jorge Rodríguez tancava la compareixença per agrair en primer lloc a Sanchis “el treball meticulós, constant i perfeccionista que l’han caracteritzat tots estos anys, als quals ha estat un orgull treballar amb ell i aprendre d’ell. Vull donar-li les gràcies pel treball i el suport tant personal com polític”, manifestava.

Canvis de competències

La renúncia de Sanchis ve acompanyada d’una remodelació al govern d’Ontinyent, que de 6 àrees passa a tenir 5: Igualtat i Govern Obert coordinada per Natàlia Enguix; Territori, Educació i Serveis coordinada per Óscar Borrell; Sostenibilitat i Projectes Europeus amb Sayo Gandia al capdavant; Política per a les Persones amb Paula Soler; i Cultura, Joventut i Esports coordinada per Àlex Borrell.

Quant a les delegacions genèriques, Territori passa a ser gestionada per Óscar Borrell; Esports per Ferran Gandia; i s’incorpora com a nou regidor a l’Ajuntament José Antonio Calabuig Oviedo, qui s’encarregarà de la delegació de Biblioteca, Publicacions, Museus i Casa de Cultura.

Després de presentar Sanchis la seua renúncia aquest dimecres, el Ple Municipal prendrà coneixement formal aquest dijous, i divendres 23 de desembre s’assignaran les noves delegacions.

En la Diputació de València, passa a ser diputada Natàlia Enguix, i el càrrec d’assessor del diputat serà per Àlex Borrell.

Jorge Rodríguez tancava la roda de premsa reafirmant que “continuarem treballant amb la mateixa força, i sabem que continuarem comptant amb el suport de Joan, ara des de fora de l’Ajuntament”, concloïa.