La justícia atorga a Compromís el regidor en disputa a Alcalalí i dona llum verda a la conformació de la Diputació d'Alacant

Compromís aferma la seua majoria absoluta a Alcalalí. La Secció Primera de la Sala contenciosa administrativa del TSJCV ha estimat el recurs contenciós-electoral formulat per Compromís-Acord Per Guanyar i li assigna un total de 296 vots en les eleccions municipals celebrades el passat 28 de maig en la localitat alacantina d'Alcalalí, en lloc de 248 sufragis. Aquesta decisió suposa que aqueixa candidatura resulte amb cinc regidors electes, i no amb quatre, mentre que el PP tindrà tres electes en lloc de quatre i Alcalalí Decidix mantindrà el seu edil.

La sentència del TSJCV, contra la qual no cap recurs ordinari ni extraordinari, excepte el d'aclariment, acredita l'existència d'un error en l'acta d'una mesa electoral situada en l'entitat menor Llosa de Camacho que reflectia que Compromís Acord Per Guanyar havia obtingut 20 vots i el PP, 68, quan el resultat era precisament l'invers: Acord Per Guanyar, 68 vots, i PP, 20.

Així ho acrediten tant les dues actes d'escrutini d'aqueixa taula com una certificació emesa amb posterioritat, el 7 de juny, pel secretari-interventor de l'Ajuntament d'Alcalalí, després que els propis membres de la mesa electoral advertiren de l'error en sengles escrits.

Per tant, la Sala del Contenciós de l'Alt Tribunal valencià anul·la l'acord de la Junta Electoral de Zona de Dénia, que havia desestimat la reclamació de Compromís-Acord Per Guanyar i declara que la proclamació d'electes a Alcalalí ha d'ajustar-se al resultat ara corregit.

Es desembossa la Diputació

Després de la resolució judicial finalment es podrà constituir l'Ajuntament d'Alcalalí i com a conseqüència també la Diputació d'Alacant que estava pendent de la decisió del TSJCV.

El pròxim president de la corporació provincial serà l'alcalde de Benidorm, Toni Pérez (PP), que prendrà possessió en una sessió que encara no té data. Mentrestant Ana Serna serà la presidenta de la Diputació, després de la dimissió de Carlos Mazón aquest dimecres.