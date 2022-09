L'Ajuntament d'Altea convertirà l'avinguda Comunitat Valenciana en un gran parc urbà

L'Ajuntament d'Altea ha presentat el projecte de remodelació de l'Avinguda Comunitat Valenciana. Un projecte en el qual el consistori porta treballant prop de dos anys i que suposarà la conversió d'un espai infrautilitzat en un parc urbà amb diferents espais, usos i abundant vegetació.

El pla de rehabilitació d’esta cèntrica avinguda tindrà un cost d’1 milió d’euros, 350.000 dels quals seran finançats a través d’una subvenció de la Diputació d’Alacant; segons els detalls oferts per Diego Zaragozí, responsable d’Infraestructures, qui ha explicat que “la intenció és crear un gran parc al centre d’Altea on hi haja un espai per a l’oci en una zona on viu molta població”.

Diego Zaragozí recorda que l’Avinguda Comunitat Valenciana és un espai que no es troba en les millors condicions i tampoc és un carrer gaire utilitzat. “D’estes premisses naix l’embrió de la idea que ens porta fins al projecte que hui estem presentant. Crear una zona que tinga ús, que la gent la faça servir i puga gaudir”; ha apuntat Zaragozí.

El projecte inclou l’execució de dos zones per a ús infantil, parcs; una zona de gimnàstica passiva destinada a persones de més edat; una zona de calistènia i abundants zones d’ombra, enjardinament i espai de passeig“, ha detallat el portaveu de Compromís, que també ha detallat que ”el trànsit de vehicles es reduirà a residents que tenen els seus aparcaments en este carrer i encara que podrà passar qualsevol vehicle, no tindrà sentit circular per la zona, cosa que suposarà una reducció important del trànsit“.

Per la seua banda, Miguel de la Hoz, Portaveu del Grup Municipal PSPV i edil de Trànsit, Seguretat Ciutadana i Comerç, ha subratllat la intenció de l’Equip de Govern de “posar en marxa un projecte que revitalitze la zona i la reactive comercialment ja que es tracta d’una zona una mica deteriorada, el trànsit rodat no és abundant i els comerços han tingut dificultats per arrencar, a més que segueix havent-hi locals buits”. Al que ha afegit: “una vegada s’execute el projecte serà una zona que convidarà a l’ús pels diferents espais amb què comptarà i entre ells un espai diàfan on es podran programar activitats tant festeres, com comercials i de oci, entre d’altres. A més de ser en un lloc estratègic, ja que està cèntric, proper a la zona d’aparcament i al costat de la plaça de l’Ajuntament”.

Pel que fa als estudis realitzats previs a la redacció del projecte, el responsable de Trànsit ha puntualitzat que “és una zona on hi ha guals permanents que es tindran en compte per executar els accessos, es contempla la instal·lació de zones de càrrega i descàrrega per donar servei als comerços i esperem que el trànsit rode al voltant d’esta zona, pel carrer Marina Baixa i carrer Comunitat Valenciana i al centre es trobarà esta zona de vianants, comercial i oberta on tots podrem passejar i gaudir”.

I finalment el primer edil, Jaume Llinares ha contextualitzat la millora urbanística de la part central i urbana del municipi “que és la que pretenem millorar a través de projectes dʻintegració, des del riu fins a lʻestació de ferrocarril”.

“Hi ha diverses actuacions planificades”, ha afirmat l’Alcalde, “entre les quals està la millora de l’Avinguda Comunitat Valenciana és vital, ja que és un dels carrers més bonics del municipi, una de les poques existents amb arbrat, carrer ample i malgrat tot, té poc ús i no és una zona potent d’Altea”. “Una idea que crec compartim tots els partits polítics perquè els diferents Equips de Govern han parlat, en el seu moment, dʻuna millora i reurbanització dʻesta zona per recuperar-la comercialment”, ha matisat Llinares.

L’Alcalde ha concretat el projecte amb estes paraules: “la idea és recuperar l’Avinguda Comunitat Valenciana per als vianants, integrar-la als dos laterals, amb un paviment a un sol nivell, encara que tindrà la compatibilitat d’usos, perquè els vehicles a poca velocitat puguen accedir als garatges”. “I com he dit, esta zona és vital considerant tots els projectes que estan en marxa i que milloraran urbanísticament la zona urbana del nostre poble”; ha declarat l’alcalde, que ha enumerat estos projectes: “Front Litoral; la desafecció de la Carretera Nacional per convertir la zona en un bulevard; el projecte de Pont de Moncau, ja redactat i quedaria la connexió entre la rotonda de la Creu fins a la Rotonda annexa al llavador, el projecte del qual està en estudi per convertir-lo en un accés al Nucli Antic. Projectes a què s’unirà la remodelació de la zona annexa al Consistori, un gran projecte que canviaria l’Avinguda, canviaria la connexió al nostre poble i canviaria de manera definitiva la integració de la via del tren i del Centre Social”.

“La idea és la recuperació dels espais del centre del poble per a les persones, de fer una integració urbanística que conduïsca la gent des de la platja fins al poble en un entorn més amable que el que tenim ara”, ha conclòs l’alcalde Jaume Llinares.