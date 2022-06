L'Ajuntament d'Elx prohibeix realitzar fogueres a la platja durant la Nit de Sant Joan

“Després de dos anys de prohibició de celebrar la Nit de Sant Joan a les platges il·licitanes a conseqüència de la pandèmia i les seues restriccions, enguany autoritzarem la presència de famílies i grups de joves al litoral il·licità, però sense permetre les fogueres”. Així ho ha anunciat l’alcalde d'Elx, Carlos González, que ha comparegut juntament amb l’edil de Seguretat Ciutadana, Ramón Abad, per a anunciar aquesta mesura, que probablement es mantindrà en anys successius.

L’alcalde ha explicat que les fogueres a les platges són un problema ambiental. “Considerem que és absolutament necessari preservar l’estat de les nostres platges i, en aquests temps, les fogueres suposen un greu risc per a la seguretat des del punt de vista de la prevenció d’incendis forestals per la proximitat a les nostres pinedes. Per tant, davant aquestes circumstàncies, enguany autoritzem la presència de gent a les platges en la Nit de Sant Joan, sense permetre la realització de focs”.

González ha aclarit que “es tracta de compatibilitzar el gaudi a les nostres platges, cosa que ens sembla una excel·lent alternativa per a eixa nit, però es prohibeixen expressa i taxativament la realització de fogueres al litoral per a evitar incendis”.

A més, l’alcalde ha fet una crida a la responsabilitat individual i col·lectiva “per a un consum moderat i responsable de begudes alcohòliques en eixa nit”.

L’alcalde ha anunciat que l’Ajuntament està preparant un dispositiu especial de seguretat i de neteja per a la Nit de Sant Joan, per a la qual s’espera una de les afluències més massives dels últims anys a les platges. L’objectiu és garantir la seguretat dels assistents, així com garantir que les platges estiguen a punt per al bany en unes hores.