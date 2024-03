L'Ajuntament d'Oriola realitzarà directament el manteniment de zones verdes de la costa i no externalitzarà el servei

L'Ajuntament d'Oriola, a través de la Regidoria de Contractació que dirigeix l'edil Mónica Pastor, ha resolt la renúncia a l'adjudicació del contracte de manteniment de zones verdes en Orihuela Costa i així se'ls està notificant a les empreses. La resolució de la regidoria és conseqüència de l'acord del Ple municipal de 29 de febrer de 2024, en el qual es va acordar que la prestació del servei seria de manera directa a través de l'empresa municipal ILDO SL.

La resolució per la qual es decideix renunciar a l'adjudicació i tancar el procediment de licitació obert està signada per la regidora Mónica Pastor i està sent notificada als licitadors de l'expedient.

Amb aquesta resolució, la Regidoria de Contractació dona carpetada a un expedient de contractació polèmic, en el qual la Mesa de Contractació de l'Ajuntament va denunciar coaccions i amenaces per part de representants d'alguna de les empreses participants. Així s'assegura des de l'Ajuntament que s'obri “una nova etapa en la prestació del servei amb el clar interés de millorar-lo, incrementant personal adscrit a aquest, incorporant nous mitjans tècnics i materials i posant el focus en els ciutadans residents en la costa”.

ILDO SL

ILDO SL és un mitjà propi de l'Ajuntament, de capital íntegrament municipal, “que té solvència econòmica i tècnica suficient per a la realització del servei, integrant una perspectiva de responsabilitat social i laboral molt important”, afirmen des del consistori. A més assenyalen que va prestar ja en el passat el servei de manteniment de zones verdes en la zona costanera i ha realitzat encàrrecs relacionats amb la jardineria i el paisatgisme per a l'ajuntament, efectuant també en l'actualitat de manera eficaç el servei d'estacionament regulat de vehicles (ORA).

L'empresa ILDO té la consideració de centre especial d'ocupació i fomenta la contractació de persones amb discapacitat i persones en situació de risc social, per la qual cosa a la lògica empresarial se suma la seua activitat basada en la responsabilitat social. A més de promoure i fomentar la contractació de persones amb discapacitat i en risc d'exclusió, l'Ajuntament estalviarà prop de tres milions d'euros al llarg de la vida del servei perquè la prestació directa a través de ILDO és més econòmica, sostenible i estable que la seua realització a través d'una empresa privada.

L'informe econòmic que avala l'encàrrec a ILDO ressalta que el període mitjà de pagament a proveïdors en cas de ser prestat el servei per l'empresa municipal serà inferior a 20 dies, mentre que si ho realitza l'Ajuntament serà molt superior. Per tant des d'un punt de vista de sostenibilitat financera la realització per ILDO serà beneficiosa per als interessos públics.