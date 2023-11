L'Ajuntament de Gandia “preocupat” pel retard de l'obertura del Centre Sociosanitari Roís de Corella

L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha sol·licitat una reunió urgent a la Conselleria de Sanitat per a conèixer la data d'obertura del centre sociosanitari Roís de Corella i de la Plaça de la Salut, en estar a punt de vèncer els últims terminis comunicats al consistori per part de la Generalitat Valenciana, que estimaven l'inici de l'activitat per a principis de novembre.

Aquest ha sigut un dels punts tractats en una reunió mantinguda entre l'alcalde i la regidora de Sanitat i Participació Ciutadana, Liduvina Gil. Després de la reunió, l'alcalde ha destacat que l'ajuntament demanda aquesta reunió perquè “estem preocupats pels retards que s'estan produint, que estan provocant fins i tot deterioracions en infraestructures noves, que haurien d'estar ja obertes per als i les ciutadanes”, fent referència a la Plaça de la Salut.

En concret, es va sol·licitar la reunió urgent al secretari autonòmic de Sanitat, Francisco José Ponce, el 2 de novembre passat i l'Ajuntament de Gandia està a l'espera de reunir-se amb el conseller de Sanitat, Marcià Gómez des del mes d'octubre passat per a tractar aquest i altres temes prioritaris per a la ciutat en matèria sanitària i de salut mental.

“Necessitem donar certitud i tranquil·litat als veïns i les veïnes del barri, que esperen veure aquesta infraestructura oberta i necessiten saber amb una certa previsió quan el seu servei mèdic passarà a prestar-se en les noves instal·lacions”, ha afegit Prieto. Està estimat que el nou espai sociosanitari Roís de Corella done servei a aproximadament 15.000 persones, després d'una inversió total de 15,3 milions d'euros.