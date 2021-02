L’Ajuntament i ATEVAL signen la renovació del conveni de 150.000 euros per al Clúster Tèxtil d’Ontinyent

Les empreses del Clúster Tèxtil Sanitari d’Ontinyent han aconseguit reduir l’atur un 3,15% en 2020, tot i la irrupció de la pandèmia de la COVID-19. En concret, de 729 aturats al sector industrial local en gener de 2020 s’ha passat a 706 en gener de 2021, passant de signar-se de 184 a 302 contractes al mes de gener de cada any.

És una de les dades a les que es referien tant l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, com el President d’ATEVAL Comunitat Valenciana, Pepe Serna, en l’acte de signatura de la renovació del conveni entre ambdues entitats per seguir donant suport a les empreses del sector a través del Clúster, amb 150.000 euros que se sumen als 150.000 que ja es van aportar des de l’Ajuntament en 2020. Jorge Rodríguez destacava que “aconseguir estes xifres a un sector que sí que s’ha vist afectat en altres zones d’Espanya i de la Comunitat Valenciana ens demostra que no ens equivocarem en esta aposta que vam fer en replegar la proposta d’ATEVAL”.

L’alcalde destacava que “sempre hem dit que si els ciutats de la costa es preocupen per les seues platges, nosaltres hem d’apostar pels nostres talents per generar ocupació. En aquest sentit volem mantenir un suport a la indústria que venim donant també en altres aspectes, com l’impuls a la millora dels polígons, als quals s’ha fet una inversió als últims anys de 4’5 milions d’euros, dels que sols 14% han hagut de ser finançats per l’Ajuntament, obtenint-se la resta a través de subvencions i col·laboracions públic-privades”, recordava.

El President d’ATEVAL, Pepe Serna, recordava que “en arribar la pandèmia les empreses van veure que la producció del tèxtil sanitari tenia futur, vam iniciar el diàleg amb l’alcalde per impulsar el Clúster i ara hem vist com en quasi tots els sectors s’ha perdut lloc de treball excepte a la indústria, i això en un any com aquest és un èxit. Del centenar d’empreses de tèxtil sanitari a la Comunitat Valenciana una seixantena són d’Ontinyent i La Vall d’Albaida, hi haurà un abans i un després de 2020 per a la nostra indústria, i volem agrair l’esforç de l’Ajuntament i la seua aposta exemplar per recolzar el sector”, manifestava.

150.000 euros per aprofundir en les línies encetades

Amb la renovació d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a aportar en 2021 la quantitat de 150.000 euros, que se sumen als 150.000 que ja es van destinar en 2020 per a aprofundir en les accions empreses de suport a les empreses locals que reorienten la seua activitat cap a la producció de tèxtils sanitaris o maquinària.

Aquest suport es concreta en quatre grans línies de treball articulades a través d’ATEVAL, que inclouen el funcionament d’una oficina tècnica de suport a les empreses d’Ontinyent que tinguen voluntat de reconvertir la seua producció o part d’ella a la fabricació de material sanitari o d’EPIs; l’organització de desplaçaments a fires de tecnologia mèdica; el suport de consultoria per a la implantació de la norma de qualitat ISO 13485 i el marcatge CE; i la realització de jornades de caràcter tècnic, comercial i en temes concrets que afecten aquests sectors.

Dins de les accions incloses per a l’impuls al Clúster, estan també les bases d’una convocatòria d’ajudes municipals de fins a 1.000 euros per a empreses que hagen tingut despeses en anàlisis en instituts tecnològics; despeses per al desenvolupament de nous productes destinats al mercat sanitari o de protecció personal; o costos de tramitació davant l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris per a l’obtenció de llicències.