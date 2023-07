L'Ajuntament de Loriguilla rescindirà el contracte de les obres del nou centre educatiu

L'Ajuntament de Loriguilla ha citat a l'empresa adjudicatària de les obres del nou centre educatiu per a comunicar-los que es procedirà a la rescissió del contracte.

Després d'un nou incompliment en els terminis de l'execució d'obra, i al no haver trobat una solució satisfactòria per a resoldre els problemes trobats en el capítol d'instal·lacions, la Direcció facultativa, l'arquitecta municipal i la Secretaria Intervenció, han recomanat a l'equip de Govern la resolució del contracte.

Les modificacions tècniques proposades no han sigut suficients i, a més, no han tingut el suport de la direcció facultativa. Per tant, faltant un muntant aproximat d'1.741.000 euros de PEM per a acabar l'obra tal com estava planificada, l'Ajuntament de Loriguilla pren la decisió de resoldre el contracte de manera definitiva. L'empresa acabarà de col·locar les làmines impermeabilitzants i l'àrid en cobertes, i després d'això abandonarà l'obra.

A l'espera de conéixer als pròxims responsables de les conselleries amb el canvi de govern, queda per definir la solució més ràpida per a acabar el centre educatiu, que passarà per una nova licitació, un projecte complementari de finalització o la reversió de competències perquè la pròpia Conselleria escometa l'obra aportant els diners necessaris.

Des de l'Ajuntament remarquen que han sol·licitat una reunió d'urgència amb la Conselleria d'Educació i que queda a l'espera de les seues instruccions per a acabar el CEIP Mozart al més prompte possible.