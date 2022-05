L'Ajuntament presenta '100 projectes de la nova Vila-real del segle XXI' per a definir l'Agenda Urbana

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha presentat hui els 100 projectes que l'equip de govern posarà sobre la taula per a definir l'estratègia de l'Agenda Urbana Espanyola de “la nova Vila-real del segle XXI”. Benlloch ha comparegut davant els mitjans per a desgranar el treball de planificació i participació que durant els pròxims quatre mesos realitzarà l'Ajuntament, de la mà de la societat civil, gràcies a la subvenció de 200.000 euros de la Unió Europea.

Benlloch ha recordat que l'Agenda Urbana Espanyola és “un pla estratègic de ciutat que es basa en els criteris establits en l'Agenda 2030, la nova Agenda Urbana per a les Nacions Unides i l'Agenda Urbana per a la Unió Europea, que promou la sostenibilitat en les polítiques de desenvolupament urbà i que serà un document imprescindible per a poder accedir a les pròximes convocatòries dels fons europeus”. Per a perfilar aquesta estratègia, l'Ajuntament impulsarà “un debat a nivell local sobre el que volem que siga la Vila-real del segle XXI, amb una mirada a llarg termini perquè hem de ser capaces de dissenyar una ciutat que estiga preparada per a afrontar el futur amb garanties i que siga una ciutat més inclusiva, sostenible, innovadora, que tinga oportunitats i que estiga integrada en el món que l'envolta, compartint objectius”.

L'alcalde ha destacat alguns dels 100 projectes “molts dels quals ja tenen un treball previ dels últims mesos i anys, però ara els posarem sobre la taula perquè la ciutadania ens ajude a acabar de definir-los i aporte les seues idees”. A més, el primer edil ha subratllat que “es tracta de projectes de futur la majoria dels quals són subvencionables per la UE fins a un 90% o 95%, de manera que podem afrontar aquesta planificació, malgrat la complicada situació econòmica de l'Ajuntament”.

Benlloch ha ressenyat alguns d'aquests projectes, com el II Pla de millora del Termet, que inclou “més accions per a continuar impulsant aquest espai com un punt de trobada per a l'oci, l'esport, la salut, el turisme i els congressos”; la millora del camí Ermita, amb un projecte valorat en prop de dos milions d'euros per a renovar per complet les voreres; la creació d'una zona enjardinada a l'entorn del col·legi Pintor Gimeno Barón; el Pla de millora i ampliació del Cementeri Municipal, amb la rehabilitació de nínxols i la construcció de nous per a ampliar la vida útil del recinte; el projecte del parc fluvial Vila-real Connexió Millars segle XXI, per a crear un segon Termet al costat del riu en la zona del pont de Santa Quiteria, convertint aquest espai en una nova gran zona verda per a la ciutat; la rehabilitació de les plantes superiors del Convent Espai d'Art per a crear el Centre Cultural l'Hospital, un nou espai de referència per a la cultura a Vila-real; la redefinició del projecte d'urbanització del Madrigal; la construcció d'un edifici sociosanitari en l'antiga Escola Taller, on habilitar espai per a entitats i projectes socials; la segona fase d'adequació de l'entorn de l'estació del ferrocarril; el projecte per a completar la rehabilitació del Gran Casino i decidir l'ús d'aquest edifici a través del debat amb la ciutadania; la creació del Museu de l'Esport en l'Estadi de la Ceràmica o l'ecobarri en la zona de Molí Nou, entre altres projectes.

Per a sotmetre al procés de participació i debat d'aquests projectes, l'alcalde ha anunciat tres fòrums: un grup de treball de polítics i tècnics, que inclourà també la convocatòria de la Mesa del pacte local pel renaixement; la reunió dels Consells Locals i taules de treball sectorials; i un fòrum de reunió amb les associacions cíviques i la ciutadania. La convocatòria d'aquests grups de treball es durà a terme entre els mesos de maig i juny per a poder així disposar d'un diagnòstic urbà que permetrà traçar un marc estratègic i aprovar l'Agenda Urbana al setembre. L'alcalde ha animat a la ciutadania a participar perquè “el que ara dissenyem entre tots és el que serem en el futur”.