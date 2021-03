L'Ajuntament de Riba-roja de Túria aconsegueix la paritat de gènere i ja té més dones treballadores que homes

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ja ha aconseguit la paritat de gènere entre homes i dones en els diversos departaments municipals. L'últim informe municipal llança uns resultats en els quals, actualment, existeixen 177 dones treballadores enfront dels 163 homes sobre un total de 340 empleats en els diversos departaments del consistori.

En l'últim lustre s'ha invertit la tendència de manera que, actualment, les dones són ja una majoria a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria enfront del d'homes i, a més, són major número en bona part de les franges d'edat analitzades. D'aquesta manera, un 52% dels empleats públics són dones per primera vegada en la història de la localitat.

Algunes àrees com a urbanisme la prefectura està ocupada per una dona, dels cinc habilitats nacionals hi ha quatre llocs ocupats també per dones, a més, de la direcció de les escoletes, l’escola permanent d’adults o l'escola de dansa. En el ple municipal, dels 21 regidors un total de 10 són dones i en l'equip de govern dels 11 hi ha també 5 dones.

El major nombre de dones queda patent en la majoria de franges d'edat analitzades a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, de manera que en la franja entre 30 i 39 anys existeixen, actualment, 36 dones treballadores públiques als 31 treballadors homes. La següent dècada, entre els 40 i els 49 anys, la majoria de dones aconsegueix els 74 enfront dels 55 homes empleats públics.

L'única de les franges analitzades en l'informe municipal, aquells treballadors de més de 50 anys d'edat, presenta una majoria d'homes amb un total de 76 enfront dels 67 treballadors homes. Es tracta del segment d'edat més nombrós en el consistori, amb un total de 143 empleats municipals. Finalment, únicament s'ha computat un home en la franja d'edat entre 20 i 29 anys.

El departament d'Igualtat de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha donat a conéixer les accions, les activitats i els programes que s'han realitzat des d'aquesta àrea municipal en els últims anys amb l'objectiu principal de reduir les possibles desigualtats existents en l'administració pública local entre els homes i les dones en l'àmbit laboral.