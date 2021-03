L'Ajuntament de València impulsarà carrils bici que uniran la ciutat amb Tavernes Blanques i Burjassot

La Junta de Govern Local de València autoritzarà aquest divendres la construcció d'un carril bici des de la rotonda doble de l'avinguda Germans Machado fins a l'entrada del municipi de Burjassot, les obres del qual executarà la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. També s'aprovarà la setmana vinent el que uneix València amb Tavernes Blanques per l'avinguda Constitució.

Així mateix, el consistori a través d'un comunicat, ha informat que el vial que connectarà amb Burjassot tindrà 850 metres des de la rotonda doble de l'avinguda Germans Machado fins a l'entrada del municipi de Burjassot, i ocuparà el carril de la dreta d'aquesta avinguda d'eixida de València.

Amb els informes favorables dels serveis de Patrimoni i Coordinació d'Obres en Via Pública i Manteniment d'Infraestructures, així com de l'Oficina d'Infraestructures i Dades Bàsiques del servei de Mobilitat Sostenible, aquesta connexió ciclista permetrà la connexió del carril bici de Burjassot amb la xarxa existent a València, de la qual estava desconnectat.

En la sessió ordinària de la setmana vinent, l'òrgan col·legiat autoritzarà la connexió de Tavernes Blanques amb València a través d'un nou carril bici de prop d'un quilòmetre en l'avinguda Constitució des de Germans Machado.

El projecte compta amb els informes favorables dels serveis municipals de Patrimoni, Coordinació d'Obres en Via Pública i Manteniment d'Infraestructures, Cicle Integral de l'Aigua i Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l'Espai Públic, així com de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), i també amb l'autorització de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha assenyalat que la intervenció entre Tavernes Blanques i València “permetrà a desenes de milers de persones disposar d'una via ciclista àmplia i segregada entre els municipis de la Horta Nord i València, just en el primer punt en el qual els qui es mouen o desitgen moure's mitjançant la bicicleta trobaven majors dificultats en haver de fer-ho mesclats entre el trànsit”.

La construcció d'aquest nou carril comportarà, a petició de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, el desplaçament de la parada de l'EMT en l'avinguda Constitució pròxima al Monestir de Sant Miquel dels Reis cap a l'avinguda Germans Machado, la qual cosa l'allunyarà de la façana de l'edifici que alberga la Biblioteca Valenciana.

Per a l'edil, la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal són “alternatives al cotxe que tothom hauria de poder utilitzar i que moltes vegades no usa per absència d'infraestructures d'aquest tipus”. El regidor ha apuntat que “entre totes dues actuacions només se sumen uns pocs centenars de metres, no arriba a dos quilòmetres, però construir-los suposarà un gran benefici i una millora en la qualitat de vida de moltíssima gent”.